Rai1 si blinda con tutti i big

Rai1 punta sul sicuro aprendo la stagione con i classici show del venerdì e del sabato, Tale e quale show con Carlo Conti (dal 22 settembre) e Milly Carlucci con Ballando con le stelle (dal 21 ottobre). Spazio anche ad Antonella Clerici con The Voice Kids (dal 24 novembre) che ha esteso ai più piccoli il format di The Voice Senior che tornerà nel 2024 su Rai 1.

Debutteranno Reazione a catena in una versione di prime time, con Marco Liorni (sabato 30 settembre e 7 ottobre), e uno spin off speciale di Citofonare Rai2. Il 20 dicembre appuntamento con Sanremo Giovani, anticamera per le nuove promesse che saranno in gara per un posto all'Ariston al festival 2024, in onda il 20 dicembre, con Amadeus che sarà ancora al timone dello show di San Silvestro, L'anno che verrà, in collaborazione con la Regione Calabria.

Cultura e divulgazione potranno contare ancora su Alberto Angela, che tornerà da ottobre con 4 nuove puntate di Ulisse, tra Petra e Istanbul, la storia di Anna Frank e Nerone; la sera di Natale con un nuovo speciale Stanotte a… e il sabato con Passaggio a Nord Ovest.

Nel preserale è staffetta tra Reazione a catena, condotto da Marco Liorni fino al 31 dicembre, e L'Eredità affidata dal 1 gennaio a Pino Insegno. Access prime time blindato con Affari Tuoi con le novità introdotte nell'ultima edizione in primavera da Amadeus che condurrà anche tre serate speciali Arena Sukuzi dai 60 ai 2000, mercoledì 20 e 27 settembre e 4 ottobre.

In seconda serata Bruno Vespa aprirà ancora il salotto di Porta a porta, il martedì, mercoledì e giovedì e condurrà nell'access la striscia quotidiana di Cinque minuti. Confermato l'appuntamento con Ciao maschio di Nunzia De Girolamo, il lunedì poi nuova stagione per Cose Nostre: Emilia Brandi racconterà la storia di donne e uomini che hanno pagato, spasso con la vita, l'impegno contro la criminalità; quattro appuntamenti con Eleonora Daniele, dal 23 ottobre, che cederà poi il passo a XXI Secolo, quando il presente diventa futuro, nuovo programma della direzione Approfondimenti affidato a Francesco Giorgino: il racconto settimanale dell'attualità attraverso interviste faccia a faccia con i protagonisti e reportage.

Nel day time, a Unomattina - che si allunga di mezz'ora - confermato Massimiliano Ossini, accanto a lui arriva Daniela Ferolla; poi Storie Italiane con Eleonora Daniele, è sempre mezzogiorno con Antonella Clerici. Alle 14, al posto di Serena Bortone con Oggi è un altro giorno, debutta La volta buona con Caterina Balivo: un programma di infotainment che si propone di raccontare le eccellenze italiane in ambito sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo e di spettacolo, senza tralasciare la stretta attualità - anche quella che non trova spazio nella consueta narrazione giornalistica -, le nuove tendenze del costume e il grande racconto per immagini della nostra storia nazionale.

Confermati Alberto Matano alla guida della Vita in diretta e Marco Liorni al timone di Italiasì nel weekend. La domenica pomeriggio resta appannaggio di Mara Venier, regina di Domenica In, seguita da Francesca Fialdini con Da Noi… A Ruota Libera.

Nel weekend a Unomattina in famiglia, accanto a Monica Setta e Ingrid Muccitelli, Beppe Convertini prende il posto di Tiberio Timperi.

Linea Verde si moltiplica: a Linea Verde Life, l'edizione del sabato, arrivano Elisa Isoardi e Monica Caradonna; debuttano Linea Verde Bike, con Federico Quaranta e Giulia Capocchi, un racconto del territorio italiano dalla prospettiva di chi lo percorre in bici, e Linea Verde Tipico, dedicato alla filiera del Made in Italy, ancora con Quaranta, che condurrà anche Linea Verde Start sul mondo dell'artigianato italiano. E naturalmente la domenica ci sarà Linea Verde, con Giuseppe Calabrese e Livio Beshir.