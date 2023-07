Targhe Tenco, a Capossela Miglior Album in assoluto

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Da Vinicio Capossela a Niccolò Fabi, passando per Daniela Pes, Alice, Guccini e Almamegretta, sono i vincitori delle Targhe Tenco 2023. I riconoscimenti, assegnati dal 1984 ai migliori dischi italiani di canzone d'autore, sono stati assegnati come ogni anno da un'ampia giuria composta da giornalisti e critici musicali.

Vinicio Capossela con l'album 'Tredici canzoni urgenti' si è aggiudicato la Targa Tenco per il Miglior Album in assoluto con 52 voti. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono stati Baustelle con 'Elvis' (47 preferenze), Madame con 'L'Amore' (41), Nada con 'La paura va via da sé se i pensieri brillano' (39) e Giovanni Truppi con 'Infinite possibilità per esseri finiti' (35).

'Andare oltre', scritta e interpretata da Niccolò Fabi, ha invece ottenuto il maggior numero di voti (55) aggiudicandosi la Targa per la Miglior Canzone, che va agli autori dei brani. A contendersi il primo posto c'erano 'La cattiva educazione' di Vinicio Capossela con Margherita Vicario (54), 'Non esiste altro' di Paolo Benvegnù con Malika Ayane (45), 'Replay' di The Niro (24), 'A libertà ('O respiro d'e 'pprete)' di Canio Loguercio (20) e 'Nei rami' dei Verdena (20).

Per la sezione Opera Prima la vittoria è andata a Daniela Pes con l'album 'Spira' e 66 preferenze. Facevano parte delle nomination Colla Zio con 'Rockabilly Carter' (43), Federico Dragogna con 'Dove nascere' (39), Claudio Orfei con 'My Wonderland' (27) e Brando Madonia con 'Le conseguenze della notte' (24).

'Eri con me' di Alice e 'Canzoni da intorto' di Francesco Guccini sono risultati gli album (ad ex aequo) più apprezzati per la categoria Interpreti di canzoni (58 voti). Tra i finalisti anche Rossana Casale con 'Joni' (39), Raiz con 'Si ll'ammore è 'o ccuntrario d'a morte' (37) e Musica Nuda con 'Girotondo De André' (27).

Per la targa Miglior album in dialetto, l'opera più apprezzata è stata 'Senghe' degli Almamegretta, mentre la Targa Tengo Album Colletivo a Progetto è andata a 'Nella notte ci guidano le stelle. Canti per la Resistenza', prodotto da Mimmo Ferraro e Marco Rovelli. Le Targhe verranno consegnate nell'edizione 2023 della Rassegna della Canzone d'autore (Premio Tenco), in programma al Teatro Ariston di Sanremo il 19, 20 e 21 ottobre. (ANSA).