Scorsese, Ferrari e Polanski, il listino folgorante 01

- Un listino 'folgorante' e con tutti film 'eventizzabili', queste le due parole chiave usate dall'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, nel presentare da remoto, in collegamento dalle Giornate di Cinema di Riccione - Ciné, il Listino 2023/2024 ovvero i film della prossima stagione distribuiti da 01 Distribution.

Punte di diamante due film americani molto forti, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e Ferrari di Michael Mann. E poi c'è The palace di Roman Polanski "girato da un signore di novant'anni che ci regala un film veramente molto potente e con una produzione italiana (è prodotto da Luca Barbareschi con Raicinema, ndr) con un budget di oltre venti milioni".

Continua ancora Del Brocco con grande entusiasmo "C'è in listino Io capitano di Matteo Garrone, un film, in realtà non molto parlato, che sarà distribuito in lingua originale. Nel film - aggiunge - la grande avventura di questi due ragazzi che partono da Dakar pur non avendo bisogno di migrare, ma perché in cerca di qualcosa di avventuroso che li porterà in un mondo nuovo, più stimolante".

In listino poi anche Lubo di Giorgio Diritti "un film molto europeo che tratta di una storia particolare" e poi Finalmente l'alba di Saverio Costanzo: "Un'opera con un budget importantissimo e con un cast internazionale che strizza l'occhio al grande cinema italiano degli anni Cinquanta, a Fellini e che faremo uscire a Natale".

Paolo Del Brocco poi introduce Comandante di Edoardo De Angelis che racconta di un eroe della Seconda Guerra Mondiale che sul suo sommergibile salvò, con grande altruismo, dei naufraghi nemici da lui stesso affondati: "Un uomo con tante contraddizioni, ma con un grande concetto di umanità" sottolinea Del Brocco.

Sulla terza parte di Diabolik, ovvero Diabolik chi sei? di Manetti Bros "finalmente - spiega l'ad di Rai Cinema - lui racconterà la sua storia e capiremo perché diventa Diabolik e altro ancora".

Nel listino 2023/24 poi la commedia Pare parecchio Parigi di Leonardo Pieraccioni, La Chimera di Alice Rohrwacher, già in concorso a Cannes; Felicità, esordio alla regia di Micaela Ramazzotti; Un altro Ferragosto di Paolo Virzì; Una commedia pericolosa di Alessandro Pondi e, infine, Golda di Guy Nattiv con Helen Mirren nei panni della politica israeliana.

Sulla possibilità che Comandante di De Angelis possa essere visto come un film di destra, (il protagonista, Salvatore Todaro comandava il sommergibile Cappellini della Regia Marina durante la Seconda guerra mondiale, ndr) replica Del Brocco: "Noi non facciamo film di destra, di sinistra o di centro. Rispettiamo sempre i punti di vista degli autori. Bisogna vederlo. Il film è una grande storia anche umana e racconta di un personaggio, della sua umanità e delle sue contraddizioni. Sinceramente però non credo possa essere giudicato come un film di destra, raccontiamo solo la storia di un comandante".

Preoccupazione infine da parte di Del Brocco sul destino di molti film dopo lo sfruttamento in sala:"Nella filiera cinema c'è come una gamba economica che comincia a mancare. Le piattaforme preferiscono oggi magari produrre direttamente i loro prodotti, cosiddetti Original, che acquisire film. Questo può diventare un problema perché un certo tipo di opere di nostra produzione tenderà così a sparire anche per troppa poca visibilità".