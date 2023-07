Morgan, al Maxxi una polemica montata sul nulla

"Una polemica montata sul nulla mentre i temi a cui ho portato Sgarbi in quella serata sono importanti. Vi sembra decente concentrarsi sulle battute e non sulle cose intelligenti?". Lo dice Morgan in un post su Instagram tornando sul caso scoppiato intorno all'intervento del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, alla serata di apertura di Estate al Maxxi, il 21 giugno scorso. "Sembra una follia, ma scusate se dobbiamo mettere l'attenzione su quel che è stato detto perché non dare peso e spendere energie per le cose di cui vale la pena discutere, anche in modo acceso, anche con posizioni divergenti, ma almeno non si spreca l'occasione. Vogliamo andare avanti sulle barzellette quando possiamo affrontare il tema del patrimonio artistico italiano?" sottolinea Morgan.

"In questi giorni convulsi, di polemiche e di critiche, al di la delle mie responsabilità d'incontinenza verbale, voglio ribadire che sono andato al Maxxi per uno spettacolo di e con Morgan, che prevedeva l'esecuzione di sue canzoni, tanto da essere indicato in cartellone con inequivocabile rilievo. Lo ribadisco perché a personaggi di buona ma non eccelsa qualità, come Fiorello e Amadeus, non si può consentire di irridere non me, che ho l'esperienza e la forza per difendermi, ma Morgan stesso, uomo dai trascorsi familiari tormentati, ma spirito nobile e grande musicista''. Così risponde il Sottosegretario Vittorio Sgarbi alle polemiche seguite allo spettacolo di Morgan al Maxxi che hanno suscitato molte reazioni, e tra queste quelle di Amadeus e Fiorello. ''La sua conoscenza e competenza musicale è indiscutibilmente superiore a quella di Amadeus, buon presentatore, come Gabriella Carlucci, ma non è un grande musicista, e di Fiorello, buon comico e cantante dilettante, a cui non si può consentire, per mia colpa, di dire, con sufficienza: "Faccia Morgan il direttore artistico", come se questa eventualità fosse una stranezza. Morgan ha tutti i titoli. E per talento, sensibilità e cultura ha certamente più titolo e merito, per scegliere le canzoni di Sanremo, di Amadeus e Fiorello. Verrà il momento che Amadeus sarà chiamato a spiegare opere d'arte, e Fiorello dirà che ha più competenza di me. Nessuna polemica con Amadeus, ma il tentativo di affermare le capacita e le qualità di Morgan, musicista e poeta''.