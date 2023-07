Capsule 100 Reparti per i cento anni di Aeronautica Militare

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Il 28 marzo 2023 sono cominciati i festeggiamenti per i 100 anni dell'Aeronautica Militare Italiana. Un compleanno storico che Cristiano di Thiene Spa ha scelto di celebrare creando la speciale capsule 100 Reparti.

Un progetto, creato a quattro mani con lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, una speciale capsule che racconta e celebra i reparti più iconici della Forza Armata proponendo una selezione di capi creati ad hoc.

Questa prima capsule 100 Reparti omaggia il 22/o Gruppo Caccia, un reparto pluripremiato e uno dei gruppi storici della nostra Aeronautica Militare. Costituito nel 1918 come unità di bombardamento pesante è un Gruppo che è stato impegnato in numerose operazioni e durante la Seconda guerra mondiale ha partecipato e combattuto su diversi fronti ottenendo numerosi successi. Una linea in serie limitata che si compone di 12 pezzi pensati ad hoc per chi ama capi versatili e performanti con pesi e texture differenti, adatti per essere indossati nelle diverse situazioni. Dalle linee minimaliste, pulite e moderne e dalla studiata semplicità i capi di questa capsule vengono sviluppati in quattro colori: bianco ghiaccio, nero, beige e verde scuro, sono stati pensati per uomini moderni e dinamici, che sono a proprio agio nell'habitat metropolitano. I materiali sono di qualità, la cura per i dettagli è massima e grande attenzione è stata riservata alla personalizzazione: patch discreti e originali, grafiche termoapplicate ed esclusivi tirazip con spia rifrangente.

Ogni capo ha inoltre una speciale etichetta interna che celebra il centenario dell'Aeronautica Militare e un cartellino che racconta brevemente la storia, tutta da scoprire, del 22/o Gruppo Caccia e del suo originale stemma: uno spaventapasseri con la pipa in bocca. (ANSA).