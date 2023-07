L'ironia di Fiorello: "Con Morgan sì che avremo hit a Sanremo" - VIDEO

"Faremo una petizione per avere genio Morgan direttore artistico del Festival di Sanremo così finalmente potremo sentire canzoni di successo, non queste cacate che ha scelto Amadeus!" e a Sgarbi, che ha detto che dovrà fare qualcosa per rimuovere Amadeus dalla direzione del Festival: "Tranquillo, non devi fare niente, ha finito". Fiorello sceglie l'ironia per difendere Amadeus in un video postato su Instagram da Fabrizio Biggio, complice del successo della trasmissione 'Viva Rai2!'.

"Vi ricordate di noi? O vi siete già dimenticati? Lui non ha i baffi perché è un solito idiota" esordisce Fiorello indicando Biggio, seduto sul divano al suo fianco. "A proposito di idioti - continua - ho letto una frase che Amadeus ha postato. Ce l'aveva molto probabilmente con l'onorevole Sgarbi e con il genio Morgan che dicono che lui non sarebbe capace di scegliere le canzoni di Sanremo. E avete ragione! Non è capace". Su Instagram Amadeus aveva scritto "In silenzio anche un idiota puo' sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare" e qualcuno aveva ipotizzato che fosse una risposta indiretta alle critiche rivoltegli da Vittorio Sgarbi e Morgan nella serata al MAXXI finita al centro delle polemiche per le frasi sessiste e le parolacce del critico d'arte.

Nel video in difesa del conduttore e direttore artistico di Sanremo, Fiorello e Biggio passano in rassegna i successi festivalieri degli ultimi anni: da 'Fai rumore', la canzone di Diodato vincitrice dell'edizione 2020, a 'Ringo Starr' dei Pinguini Tattici Nucleari o 'Sesso occasionale' e 'Tango' di Tananai, denigrandole con ironia. "E' brutta! Chi l'ha scelta? Amadeus, che non è capace", dicono all'unisono scherzando Fiorello e Biggio. Stessa storia per il tormentone di Dargen D'Amico 'Dove si balla', "durato per un anno nelle discoteche", o per 'Ovunque sarai' di Irama e 'Apri tutte le porte' di Gianni Morandi, definita ironicamente "orrenda". E chi l'ha scelta? "Amadeus". Biggio chiede allora a Fiorello: "E i Maneskin?". E lui risponde: "I Maneskin con 'Zitti e buoni' hanno vinto anche l'Eurovision... In tutto il mondo, Amadeus li hai rovinati!".

"Onorevolissimo Sgarbi - dice Fiorello - lei ha detto che deve fare qualcosa per togliere Amadeus da Sanremo. Non devi fare niente, Sgarbi, perché ha finito. Lanceremo una petizione affinché Morgan diventi direttore artistico così finalmente potremo sentire canzoni di successo, non queste cacate che ha scelto Amadeus. Evviva l'onorevole Sgarbi evviva genio Morgan! Così impari Amadeus, così vedrai il successo che avrà Morgan come direttore artistico. Qui lo firmiamo col sangue", concludono in video Fiorello e Biggio sorridendo e invocando un contrappunto musicale "drammaticissimo" dal pianista fuori campo.

