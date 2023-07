Da domani scatta l'ingresso a pagamento al Pantheon

Domani scatterà l'ingresso a pagamento al Pantheon, "il sito culturale più visitato d'Italia con 9 milioni di visitatori l'anno. Ho già acquistato il biglietto, ce l'ho sul cellulare". Lo ha ricordato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel suo intervento a Fenix, la convention dei giovani di Fratelli d'Italia, in corso a Roma.

"I cittadini di Roma - ha aggiunto il ministro - saranno esenti e un 30% andrà alla Curia che destinerà parte questi fondi in beneficenza. Un'altra parte andrà al Comune che si impegna a destinare queste risorse alla tutela dal degrado di quella piazza che non è all'altezza del decoro che merita". .