Alle sfilate, da Brioni ode alla leggerezza

Una terrazza all'ultimo piano di un grattacielo con vista su Milano é Una terrazza all'ultimo piano di un grattacielo con vista su Milano é la location scelta da Brioni per la presentazione della collezione per la prossima estate, tutta dedicata alla leggerezza. La proposta sartoriale è rilassata nella vestibilità e nella costruzione, con volumi più pieni e spalle dalla struttura svuotata, mai mpeccabile nella lavorazione, che esprime l'interpretazione rilassata di Brioni dell'abbigliamento formale. La stessa attenzione sartoriale ai dettagli si ritrova nell'abbigliamento sportivo e per il tempo libero: blazer sartoriali, field jacket, spolverini e trench, blouson e bomber, camicie e polo.

Di sera, la leggerezza assume una lucentezza tenue sulle giacche da sera con collo a scialle in seta e sulle giacche da smoking con i revers a lancia in jacquard. La fluidità ispira anche una selezione di pezzi disegnati per la donna: blazer, pantaloni e camicie, e poi trench, cappotti senza maniche, giacche da sera e abiti lunghi che si ispirano direttamente al guardaroba maschile, attingendo agli stessi tessuti e colori

