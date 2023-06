Los Locos con Camelia, il nuovo singolo è Mamacita

Si intitola 'Mamacita' il singolo, pubblicato su etichetta Smilax Publishing, che segna il ritorno dei Los Locos, stavolta al fianco dei Camelia, duo formato dal cantautore Roberto Ricci e dal rapper Isaac Ricci in arte Redox.

Il brano, estivo e ballabile in classico stile Los Locos, vede la partecipazione di Fabrizio Berlincioni ed è prodotto da Biko, con la direzione artistica del produttore Matteo Tateo & Dj Castello by Dardas.