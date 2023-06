A Filming Italy, tanti ospiti da Gere a Dawson

Richard Gere, Christopher Walken, Rosario Dawson, Dennis Quaid, Daniela Melchior, e poi ancora Francesca Chillemi (in qualità di madrina), le attrici francesi Emmanuelle Béart e Clotilde Courau e sul fronte italia: Claudia Gerini, Paola Cortellesi, Ilenia Pastorelli, Gabriele Lavia, Matteo Garrone, Martina Stella e Sergio Rubini. Questo il parterre della sesta edizione del Filming Italy Sardegna Festival (22-25 giugno) presentato stamani a Roma da Tiziana Rocca, General Director. "Abbiamo selezionato per questi cinque giorni frenetici una lista che vanta più di cinquanta titoli tra film, documentari, cortometraggi e serie televisive, internazionali e italiani, di generi assolutamente diversi, proprio per accontentare una fetta più ampia possibile di pubblico, ma puntando sempre alla più alta qualità, e moltissimi di questi saranno proiettati al festival in anteprima assoluta - ha detto la Rocca -. Due film in preapertura: Un matrimonio mostruoso di Volfango De Biasi e Fidanzata in affitto con Jennifer Lawrence. E poi - continua il direttore artistico- Rosario Dawson presenterà il suo ultimo film in anteprima mondiale assoluta, Below the belt. Anche in questa edizione, essendo una delle poche donne che ricopre il ruolo di direttore artistico di un festival, voglio continuare a contribuire all'empowerment femminile, grazie sempre alla collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia, sezione italiana dell'associazione internazionale che promuove la parità di genere nell'industria dell'audiovisivo e dei media, e lo faremo anche consegnando il Filming Italy Women Power Award a diverse artiste che si sono distinte per il loro impegno".

A presentare questa sesta edizione oggi a Roma oltre a Tiziana Rocca: Giancarlo Leone,presidente Apa, Nicola Corigliano di Intesa Sanpaolo, Domizia De Rosa, fondatrice di Women in Film, Television & Media Italia e Massimo Arcangeli, Professore Ordinario di Linguistica Italiana presso l'Università degli Studi di Cagliari. Tra gli ospiti Marco Bocci e Pietro Sermonti, che presenteranno il loro ultimo film, La caccia, mentre Martina Stella riceverà il Filming Italy Women Power Award. E poi in rappresentanza del mondo dei Social, anche la modella e influencer Paola Turani e l'influencer e TikToker Elisa Maino. Tra i film internazionali in programma: Campioni di Bobby Farrelly con Woody Harrelson; i film di animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson e Nimona di Nick Bruno e Troy Quane; Transformers - Il risveglio di Steven Caple Jr. con Anthony Ramos e Dominique Fishback; Air di Ben Affleck con Matt Damon; Fast X di Louis Leterrier con Vin Diesel e Michelle Rodriguez; La stanza delle meraviglie di Lisa Azuelos; il film Disney-Pixar Elemental di Peter Sohn; Muti di George Gallo con Morgan Freeman; Renfield di Chris McKay con Nicholas Hoult e Nicolas Cage; The Son di Florian Zeller con Anthony Hopkins; La syndicaliste diretto da Jean-Paul Salomé con Isabelle Huppert; Book Club - Il capitolo successivo diretto da Bill Holderman. Per non dimenticare il momento storico che stiamo vivendo, verranno proiettati anche tre film dedicati all'Ucraina: Olga diretto da Elie Grappe; il pluripremiato Atlantis, sulla crudeltà della guerra, diretto da Valentyn Vasjanovyč; e il documentario Ukraine on Fire, sulla rivoluzione ucraina, prodotto da Oliver Stone e diretto da Igor' Lopatënok e Ben Bywater. (ANSA).