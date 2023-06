Geronimo Stilton spiega ai ragazzi la sostenibilità

(ANSA) - BAGNO DI ROMAGNA (FORLÌ-CESENA), 06 GIU - Nel suo tour del 2023 della sostenibilità, Geronimo Stilton, personaggio immaginario protagonista di una serie di libri per ragazzi definito il topo giornalista più famoso nel mondo, come seconda tappa ha programmato uno spettacolo all'Idro-Ecomuseo delle Acque di Ridracoli (Forlì-Cesena) per parlare dell'importanza e del valore di ogni singolo gesto per tutelare il territorio, in uno degli scenari paesaggistici più suggestivi d'Italia, dove natura e opera dell'uomo si incontrano e cooperano in perfetta armonia.

Nonostante la sopraggiunta drammaticità della situazione dovuta alle alluvioni che hanno colpito diverse zone della Romagna a metà maggio, i ragazzi e le ragazze delle scuole coinvolte hanno richiesto di mantenere l'appuntamento.

L'Idro, museo diffuso sul territorio aperto nel 2004 nel cuore del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, consta di tre poli tematici, tecnologico, paesaggistico e naturalistico, dislocati lungo l'imponente diga, un'opera ingegneristica d'avanguardia in armonia con l'ambiente che contribuisce al fabbisogno idrico del territorio romagnolo. Protagonista assoluta è l'acqua, una risorsa delicata e preziosa che sempre più spesso al giorno d'oggi si dà per scontata, e che invece andrebbe costantemente rispettata e preservata. Durante lo spettacolo, Geronimo Stilton ha parlato ai ragazzi e alle ragazze di sostenibilità, ma anche del valore della solidarietà e dei piccoli e grandi gesti che si riscontrano in situazioni difficili. (ANSA).