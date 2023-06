Tardelli debutta in tv per raccontare la vita da campioni

Marco Tardelli debutta in tv nelle vesti di conduttore e narratore per raccontare non la sua straordinaria carriera ma quella di altri sei campioni dello sport: Antonio Cassano, Roberto Mancini, Federica Pellegrini, Lea Pericoli, Michel Platini e Franco Menichelli.

Prende il via il 5 giugno, per andare in onda ogni lunedì alle 23,15 su Rai 3, L'Avversario, il nuovo format originale prodotto da Rai Cultura, che segna il debutto alla conduzione dell'ex calciatore ed allenatore, idolo del pallone e artefice, con Rossi e Altobelli, della mitica vittoria contro la Germania che nell'82 fece conquistare all'Italia la Coppa del Mondo ed esultare di gioia Sandro Pertini.

In sei puntate il grande campione ripercorrerà la carriera e le vita di questi altrettanto straordinari sportivi, attraverso il racconto degli innumerevoli ostacoli e avversità che hanno dovuto superare, sia in campo che fuori, nel loro cammino verso il successo.

Tardelli li incontra e intervista per portare alla luce gli avversari, le difficoltà e i demoni interiori che hanno affrontato nella loro carriera e nella loro vita personale: dai Mondiali di calcio per Mancini alle ansie e paure interiori per la 'divina' Pellegrini, dai pregiudizi di una società benpensante e maschilista per la Pericoli al rapporto di odio e amore con l'Italia per Le Roi Platini, fino al corpo minuto di Menichelli che non gli ha permesso di diventare un calciatore professionista e al carattere ribelle e refrattario all'autorità per Cassano, il fuoriclasse barese cresciuto in un ambiente difficile, che sarà il protagonista della prima puntata.

Tardelli, che ha allenato Cassano quando era CT della Nazionale Italiana Under 21, ne ripercorre a la parabola sportiva attraverso un'intervista ironica e intima: dall'infanzia vissuta senza padre a Bari Vecchia, lì dove si divertiva a giocare a calcio dimostrando già di essere un mago del pallone, alla svolta arrivata a diciassette anni quando debutta in serie A con un goal meraviglioso durante un Bari-Inter che gli farà guadagnare un posto nella Roma al fianco del suo idolo di sempre, Francesco Totti. L'Avversario, una produzione Rai Cultura e Stand by me, è stato scritto da Andrea Felici e Giulia Soi; la regia è di Daniele Babbo. (ANSA).