Chiambretti, 'mi piacerebbe chiudere la carriera in Rai'

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "Io ho iniziato la mia carriera come professionista in Rai, prima con la tv dei ragazzi e poi con Guglielmi su Rai 3: se dovessi chiudere la mia carriera mi piacerebbe sicuramente chiuderla in Rai dove ho cominciato". Lo dice Piero Chiambretti a Dogliani, in provincia di Cuneo, dove si svolge il 12esimo Festival della tv rispondendo di Dogliani alla domanda se fosse interessato a coprire il posto che si è liberato la domenica sera.

"La Rai, si sa, è la mamma di tutti e un ritorno in Rai sarebbe gradito soprattutto ora che scappano tutti. Da cane sciolto i piacerebbe tornarci. Non so se in quello spazio o in un altro... Certo - ha continuato - bisogna vedere con quali spazi e garanzie: in Italia esiste la libertà di pensiero, ma il problema è avere il pensiero. Certe volte c'è la libertà e non c'è il pensiero". (ANSA).