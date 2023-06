Dwayne Johnson torna a Fast & Furious, sarà di nuovo Luke Hobbs

(ANSA) - NEW YORK, 02 GIU - Dwayne Johnson ritornerà al franchise di 'Fast & Furious'. Lo ha annunciato lo stesso attore su social media. L'attore, soprannominato anche The Rock riprenderà il ruolo di Luke Hobbs, interpretato a partire dal 2011 in 'Fast & Furious 5' per un totale di cinque film del franchise.

La nuova pellicola non ha ancora un titolo, e il ritorno di Dwayne arriva a sorpresa visto che tempo fa aveva detto che 'Fast & Furious' era un capitolo chiuso per lui. Secondo quanto scrive Hollywood Reporter citando fonti, il nuovo film non è uno spin-off alla 'Hobbs & Shaw', ne' un Fast 11 o Fast 12, piuttosto sarà come un ponte tra Fast 10 e Fast 11. (ANSA).