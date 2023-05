"Ho spiegato in una lettera quello che volevo dire, e non c'è bisogno di spiegarlo ancora. Ci ho messo tre giorni a farla e credo che sia sufficiente, l'hanno capito tutti". Lo ha detto all'ANSA Lucia Annunziata in merito alle dimissioni dalla Rai.

La giornalista ha presentato il suo libro "L'inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico" in un incontro del Festival dell'economia di Trento. Tra i presenti anche l'ex presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Agenzia ANSA Cda Rai spaccato. Via libera ai direttori dei tg. Decisivo M5s, Soldi vota no. Lucia Annunziata si dimette - Politica Cda spaccato, passano le nomine proposte dall'ad Roberto Sergio. Disco verde per Gian Marco Chiocci al Tg1 e Antonio Preziosi al Tg2 con il voto contrario della presidente Marinella Soldi, della consigliera in quota Pd Francesca Bria e del consigliere eletto dai dipendenti Riccardo Laganà. Si è astenuto, invece, Alessandro Di Majo, in quota M5S: 'Niente preclusioni né cambiali in bianco' (ANSA)