Dalla Casa Bianca ai divi del rock, gli omaggi a Tina Turner

Da Diana Ross ad Angela Bassett che ne aveva interpretato il ruolo in "What's Love to do with it", ma anche la Casa Bianca e la Nasa: dopo l'annuncio della morte della Regina del Rock, Tina Turner, sono scattati gli omaggi. "Un'icona, la sua scomparsa è una perdita immensa", ha detto la portavoce del presidente Joe Biden, Karine Jean-Pierre, lei stessa una fan.

Addio a Tina Turner, regina del rock'n roll

"Sono triste, sono sotto shock", ha twittato Diana Ross, postando una foto che le ritraeva assieme all'altra sua contemporanea.

Shocked. Saddened. Sending condolences to Tina Turner’s family and loved ones. pic.twitter.com/FGlQfjxaGh — Ms. Ross (@DianaRoss) May 24, 2023

La Bassett, che per il ruolo di Tina nel film del 1993 diretto da Brain Gibson era stata candidata agli Oscar, si è detta onorata di averla conosciuta: "Ci ha dato più di quel che potevamo chiederle, ci ha dato se stessa". Per Viola Davis, Tina Turner è stata "iconica, bellissima, una sopravvissuta, brillante" e "il nostro primo simbolo di eccellenza". E anche Gloria Gaynor ha salutato "una leggenda iconica che ha aperto la strada a tante donne nella musica rock, sia nere che bianche".

Tributi sono arrivati da due Rolling Stones: Mick Jagger, che aveva cantato in duetto con Tina durante il Live Aid del 1985, l'ha definita "una meravigliosa amica e una cantante di enorme talento, buffa, piena di calore e una fonte di ispirazione. Mi ha aiutato tanto quando ero giovane".

I’m so saddened by the passing of my wonderful friend Tina Turner.

She was truly an enormously talented performer and singer. She was inspiring, warm, funny and generous. She helped me so much when I was young and I will never forget her. pic.twitter.com/TkG5VrdxXO — Mick Jagger (@MickJagger) May 24, 2023

E anche Ronnie Wood ha ricordato "una grande amica della nostra famiglia".

E dopo la Casa Bianca, anche la Nasa ha omaggiato la cantante: "La migliore". L'immagine era quella di un firmamento ripreso dal telescopio Hubble, "le cui scintille ricordano gli abiti che lei indossava in scena", ha spiegato l'agenzia spaziale Usa su Twitter in un messaggio che ha commosso i fan.

Simply the best. Music legend Tina Turner sparkled across the stage and into millions of hearts as the Queen of Rock 'n' Roll. Her legacy will forever live among the stars. pic.twitter.com/W0OGq61vwT — NASA (@NASA) May 24, 2023

"Sono profondamente scosso dalla notizia della scomparsa di una delle più grandi artiste di tutti i tempi, una grande donna, un'icona mondiale - così Eros Ramazzotti -. Tina è stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una persona straordinaria. Ciao Tina, ti sarò sempre riconoscente".