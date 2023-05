Ronn Moss, prima di Ridge ero e sono un musicista

Come tanti suoi colleghi si è fatto stregare dall'Italia e da qualche tempo vive tra gli Stati Unite e gli ulivi secolari della Puglia. "Dove senti la natura crescere, dove - come in tutta il Paese - senti la storia, la vivi sulla tua pelle". Ronn Moss, il 71enne l'attore americano che per anni ha dato il volto al Ridge Forrester della soap Beautiful, è di passaggio a Roma per presentare il suo secondo album solista dal titolo Surprise Trip Love. Ma il suo non è l'ennesimo caso di attore che si ricicla cantante. Il suo amore per la musica comincia prima di quello per il set: alla fine degli anni '70 fonda la band rock and roll Player e incide alcuni singoli di successo tra cui Baby Come Back. "Ero un musicista prima di Ridge e lo sono ancora - racconta imbracciando una chitarra -. Mi piacerebbe che la gente conoscesse entrambi i miei aspetti di attore e musicista, perché ora combinati".

Surprise Trip Love, prodotto da Tiziano Cavaliere e Pino Di Pietro per Bros Group Italia, infatti prende spunto dall'ultimo film dell'artista (Surprise Trip - Viaggio a sorpresa) girato tra New York e la Puglia per il quale Moss ha scritto anche la colonna sonora. Sei canzoni da cui è partito per ampliare il progetto fino a un disco vero e proprio con altri sei brani.

"Non so neanche io da dove siano arrivate queste canzoni. Ma è stato un processo creativo incredibile, una progressione spontanea, magica, quasi spirituale che mi ha sorpreso". Una dichiarazione d'amore all'Italia che lo ha ispirato "soprattutto a livello energetico". Nel disco anche due omaggi diretti al Bel Paese: Io che amo solo te di Sergio Endrigo ("E' una delle vostre canzoni che mi ha emozionato di più fin dal primo momento in cui l'ho sentita") e Vado a vivere in Puglia, un duetto con il produttore Tiziano Cavaliere, per celebrare l'amore comune per la Puglia, producendo canzoni, film e vino.

Il suono intreccia un pop rock melodico ai cori e alla vocalità di Ronn Moss e raccoglie le influenze dei territori in cui è stato registrato (Los Angeles, Milano e la Puglia).

"Quella con l'Italia è una relazione fantastica, ho molta gratitudine per l'amore che questo Paese mi ha dato da sempre.

E' qualcosa che è successo e che non ho mai dato per scontato. E se mi chiedete perché sia successo, non so cosa rispondere. Ma ora ricambio, scegliendo di vivere qui, a Fasano, almeno per sei mesi all'anno, passando del tempo qui, per imparare la lingua che - prova a dire in un italiano ancora con un forte accento americano - 'per me è molto difficile'. E' vero che per chi arriva dagli Stati Uniti l'Italia può sembrare un posto strano ma saranno anche stereotipi però è così romantico e il cibo così pazzesco...". (ANSA).