Il programma di Cannes, il giorno di Bellocchio

Alla caccia della Palma d'Oro scendono in campo domani due pesi massimi del cinema d'autore. All'ironia sorridente di Anderson il programma contrappone la vitalità giovanile dell'ottantenne Bellocchio che non cessa di stupire e che è atteso dopo l'exploit di Esterno Notte. Nel resto della giornata un'attenzione speciale va riservata al ritorno di Takeshi Kitano con un film di samurai.

-Asteroid City di Wes Anderson con Tilda Swinton, Adrien Brody, Tom Hanks. In Concorso. America 1955, ai tempi delle sperimentazioni nucleari. In una località sperduta del deserto, i militari accolgono un gruppo di ragazzi superdotati per studiare le loro invenzioni. Ma nel deserto qualcosa si muove…

-Rapito di Marco Bellocchio con Barbara Ronchi, Filippo Timi, Fabrizio Gifuni. In Concorso. Nella Bologna papale del 1858 alla famiglia ebrea dei Mortara viene sottratto il figlio perché un domestico afferma che il bambino è stato battezzato e quindi va educato nella fede cattolica. Mentre il potere papale declina, i suoi metodi repressivi crescono. Da una storia vera.

-Terrestrial Verses di Ali Asgari e Alireza Khatami con Majid Salehi, Sadaf Asgari. Un Certain Regard. Si sono incontrati per caso mentre Ali Asgari cercava i permessi per un film che non sarà mai accettato dal regime. I due si frequentano e hanno in comune la passione per la poesia persiana. Nasce così l'idea di un film a episodi, legati dal ritmo domanda/risposta che mette alla berlina, in forma paradossale, il regime di Teheran prima e durante la rivoluzione femminile.

-Crowra di Joao Salaviza e Renee Nader Messora con Ilda Patpro Kraho, Francisco Hyjnõ KrahoSolane Tehtikwyj Kraho. Un Certain Regard. Una famiglia di aborigeni nella foresta amazzonica. Di padre in figlio i Krahô si trasmettono le ricette tribali per sopravvivere a un mondo che sta cambiando e vuole annullarli.

-Kubi di e con Takeshi Kitano e con Hidetoshi Nishijima, Ryô Kase. Fuori Concorso. Nel Giappone del XIV secolo è in piena lotta la guida della nazione, fin qui separata tra i vari Shogun. Il più potente, Oda Nobunaga, incarica i suoi due generali di ricercare un nemico in fuga promettendo che chi gli porterà la testa del ribelle avrà la successione al regno… - Legua di Filipa Reis e Joao Miller Guerra con Carla Maciel, Fátima Soares, Vitória Nogueira da Silva. Quinzaine des Cineastes. Tre generazioni di donne, una vecchia casa in Portogallo, il filo dei ricordi e delle responsabilità verso il passato che si annoda e tiene insieme Ana, sua figlia e la vecchia governante della casa.

-A Song Sung Blue di Zhang Geng con Meijun Zhou, Ziqi Huang. Quinzaine des Cineastes. Nel nord della Cina la quindicenne Xian deve trascorrere un periodo con il padre visto che la mamma è stata assegnata a una missione umanitaria in Africa. Nella sua nuova casa Xia fa conoscenza con la giovane nuora del padre, una coreana scanzonata e senza pudori Per Xian tutto può ora cambiare.

-Levante di Lilla Allah con Ayomi Domenica Dias, Loro Bardot, Grace Passô. Semaine de la Critique. Sonia ha 17 anni e un futuro roseo nel campionato di palla a volo. Finché non scopre di essere incinta, di voler abortire e di diventare - per questo -il bersaglio di un gruppo fondamentalista che combatte la libertà di aborto. Per fortuna i suoi genitori sono con lei.