A Cannes è il tempo delle donne forti

Ha tolto velluti, barba lunga, orpelli cinquecenteschi da re Enrico VIII, non più pingue come nel film ma si è presentato sul red carpet di Cannes con inediti baffoni Jude Law, una delle star del sesto giorno del festival.

Con lui la protagonista Alicia Vikander (sul red carpet con il marito Michael Fassbender) che interpreta Caterina Parr, regina consorte d'Inghilterra e Irlanda, dal 1543 al 1547 sesta e ultima moglie di Enrico VIII Tudor. E' un'altra figura di donna determinata, coraggiosa e affatto succube di cui questa selezione 2023 è particolarmente e forse non a caso ricca, visto il record di sette registe in concorso ed una generale apertura di sguardo nella voglia di raccontare la complessità femminile.

Uno dei due film del giorno è Firebrand del brasiliano Karim Ainouz, la storia della relazione tra il re inglese e la sua regina simpatizzante per la riforma religiosa e dunque a rischio della vita come eretica nella sanguinosa corte dei Tudor nel sedicesimo secolo. Un bel dramma in costume, oggi in concorso, prossimamente nelle sale italiane da Vertice 360.

Il secondo è Anatomie d'un chute, anatomia di una caduta, della regista francese Justine Triet, storia tesissima di un cold case familiare in cui sono coinvolti un musicista, sua moglie scrittrice e il loro figlio adolescente ipovedente dopo un incidente. L'uomo viene trovato morto nello chalet sulle Alpi francesi dove la famiglia si è trasferita, la polizia indaga perchè non sembra un incidente. L'interpretazione magnetica di Sandra Huller, che in concorso è anche 'la regina di Auschwitz" in The zone of interest di Jonathan Glazer fa dell'attrice tedesca una super candidata al palmares.

Sul tappeto rosso sfilano tra gli altri anche dal marito Jean Todt Michelle Yeoh, premio Oscar quest'anno cui Kering ha assegnato il Women in Motion e una magnifica Marion Cotillard per Little Blue Girl di Mona Achache, il regista Lukas Dhont.

Altre donne forti in cartellone sono Natalie Portman e Julianne Moore, le due star di May December di Todd Haynes.

"L'intera gamma del comportamento umano dovrebbe essere accessibile alle donne perché le donne sono semplicemente esseri umani", ha detto Portman. Nel film è un'attrice che vuole conoscere da vicino la donna che deve interpretare nel prossimo film: Gracie (Moore), che 23 anni prima era stata condannata dalla sua comunità per una relazione con un bambino di 13 anni avendone lei il doppio, da qui il titolo May December che significa appunto relazione tra una persona giovane e una più anziana. La coppia scandalosa è ancora insieme e l'arrivo dell'attrice di Hollywood gli fa fare i conti con il tabù che ha condizionato le loro vite, mentre il comportamento ambiguo della donna aggiunge tensione al melodramma. "Penso che non ci sia limite a quanto può essere esplorato, quindi mi piacerebbe vedere sempre di più", ha detto Portman.

Dopo il trionfo in sala di ieri sera, con record di applausi per Killers of the Flower Moon, il dramma epico e poliziesco oggi l'incontro con la stampa di Martin Scorsese. Il grande osannato cineasta 80enne, con accanto i fedelissimi Leonardo DiCaprio e Robert De Niro abbraccia con affetto Lily Gladstone, l'anima di questo film, un'attrice di 39 anni che offre una performance speciale visto che lei stessa appartiene alla tribù dei Piedi Neri e dei Nasi Forati, ed è commossa alle lacrime per vedere rappresentata "la tragedia del mio popolo". Nell'epopea poliziesca tratta dal romanzo di David Grann, Scorsese esplora cosa accadde nell'Oklahoma degli anni '20 nella terra degli Osage, quando sotto le Grandi Praterie fu scoperto il petrolio e nella comunità dei nativi americani diventati improvvisamente ricchissimi, i bianchi vollero prendersi questa immensa ricchezza. Per William Hale, lo sceriffo bianco interpretato da Bob De Niro, nella cui ragnatela cade anche il nipote sempliciotto, Leonardo DiCaprio, che invece amerebbe sinceramente la sua ricca squaw Mollie, De Niro si è ispirato all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definito "un uomo stupido". De Niro - William Hale è amato dagli indigeni ignari di quello che sta commettendo contro di loro. "Una parte di lui è sincera. L'altra parte, quella in cui tradisce le tribù - ha detto il 79enne leggendario attore neo papà - ha un atteggiamento tracotante, come se avesse da bianco il diritto di farlo. Il fatto è che siamo diventati molto più consapevoli di questa ambivalenza dopo quello che è accaduto a George Floyd - ha detto - conviviamo con un razzismo sistemico". De Niro ha parlato del film come qualcosa che affronta "la banalità del male, la cosa a cui dobbiamo stare attenti più di tutte le altre", mentre DiCaprio ha definito Scorsese "il più singolare regista del nostro tempo: continua ad avere una grandissima energia nel realizzare questi film con storie da non dimenticare".