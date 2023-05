Lewis Capaldi, il bravo ragazzo verso nuovi successi

Lewis Capaldi affronta l'uscita del nuovo album "Broken By Desire To Be Heavenly Sent" da una posizione sicura: tre dei singoli estratti, "Wish You The Best", "Forget Me" e "Pointless" sono già andati al primo posto nel Regno Unito.

Il buon Lewis è un ragazzo dotato di ironia e auto ironia, come dimostra il documentario da poco arrivato su Netflix in cui racconta i suoi problemi con sindrome di Tourette, e che investe molto sul suo stile cantautorale malinconico, così peculiare della Generazione Z, che non a caso lo ha portato a vendere 10 milioni di copie del suo album di debutto, "Divinely Uninspired To A Hellish Extent".

Grazie a "Someone You Loved" è diventato un punto di riferimento vocale: tra i partecipanti ai talent show, tra i ragazzi, c'è sempre un bel gruppo di Capaldi Wannabe.

Per non correre rischi per il suo secondo album, che è sempre quello più difficile soprattutto se segue un successo delle proporzioni del debutto, il cantautore di Glasgow ma di origini italiane, ha chiamato a produrlo un trio di hit maker come Max Martin, Malay e Phil Plested.

Finora i risultati gli danno ragione e il buon Lewis sembra non voler correre rischi: atmosfere e melodie sono nel solco di quelle che gli hanno dato il successo, quasi a volere riaffermare la propria identità.

E l'identità artistica di Capaldi è piuttosto tormentata e per questo i suoi coetanei si identificano con lui. Nella vita è un ragazzo simpatico e onesto e questo contrasto tra persona e personaggio probabilmente è il motore della sua musica.

D'altra parte come si può biasimare un ragazzo che al secondo album non prende rischi e punta ad affermare definitivamente uno stile e un suono che lo hanno trasformato in una star? "Broken By Desire To Be Heavenly Sent" è uno di quegli album in cui ci si immerge in un clima, in un'atmosfera ben definita, un po' come accade in certe città: c'è da giurarci che i suoi prossimi concerti saranno un'occasione per celebrare il rito delle canzoni cantate tutti insieme, come accade ai grandi hit maker.

Già ora Capaldi vanta un primo posto nella classifica americana e cinque in quella inglese, un record questo condiviso con gente come Beyoncé, David Bowie, Bruno Mars, The Police.

Il 31 maggio Lewis Capaldi sarà al Mediolanum Forum di Assago e questa estate si esibirà al festival di Reaging & Leeds e a Glanstonbury, dove sarà headliner. (ANSA).