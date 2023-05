Massimo Di Cataldo, il nuovo album '30 anni insieme'

Sarà disponibile in tutti i digital store dal 19 maggio '30 Anni insieme' (Dicamusica/Believe), la nuova raccolta di Massimo Di Cataldo che contiene 11 brani del suo repertorio e un pezzo inedito. A circa cinque dall'ultimo album in studio, 'Dal profondo', il cantautore romano ha scelto alcuni dei brani più rappresentativi di trent'anni di carriera, a partire dall'esordio del 1993 al Festival di Castrocaro con la canzone dall'ironico titolo 'Io sto sbroccando per te', per arrivare ad oggi con 'Una canzone brutta', cantata insieme ad Andrea Agresti. "Scegliere tra tante mie canzoni - spiega Massimo Di Cataldo - non è stato facile, ma quelle che segnano i momenti più importati ci sono tutte: dal debutto a Castrocaro nel '93 alle varie edizioni del Festival di Sanremo fino ai successi del FestivalBar, le cover che ho amato dall'adolescenza e poi le canzoni dei periodi più impegnativi, incluso quello della pandemia, nei quali ho sentito ancora una volta l'esigenza di credere in me stesso e nella musica". Non potevano mancare i momenti live rappresentati da due brani registrati nel 2001, in occasione di un grande concerto a Riccione in Piazzale Roma, e per finire un ritorno all'ironia degli esordi, "indispensabile - spiega il cantautore romano - per ritrovare, anche nella musica, quella voglia di giocare che aiuta ad affrontare con più serenità la vita".

'Una canzone brutta' è chiaramente una provocazione con la complicità della 'iena' Andrea Agresti. "Trovo l'attuale panorama musicale omologato e tante le canzoni brutte che diventano però tormentoni a forza di essere ascoltate. Così - racconta Di Cataldo - è nata l'idea di scrivere questo pezzo. Ad Andrea Agresti, che come me è cultore della storia della musica rock, è piaciuto. Trovo che il suo timbro di voce graffiante, insieme al mio, crei un interessante impasto vocale. Ci siamo molto divertiti a cantare questa canzone e a girarne il video clip con un altro caro amico musicista e produttore, Cesare Rascel, che ne ha firmato la regia". Massimo Di Cataldo è in partenza per il tour del trentennale. La prima data è in programma il 27 maggio a San Vittore del Lazio (FR).