Buon compleanno Fiorello, auguri speciali dalla figlia

Grande festa dal glass di Viva Rai2! in una mattinata piena di emozioni per Rosario Fiorello che oggi compie gli anni. Alle prime luci dell'alba arriva la dedica speciale della figlia Angelica che a sorpresa dal tetto del Glass di Via Asiago suona e canta per la prima volta in pubblico una dolcissima versione di Io vagabondo, lasciando lo showman commosso e senza parole.

A Viva Rai2! la festa continua con un ospite speciale, Claudio Baglioni, e con un collegamento con Laura Pausini, entrambi nati il 16 maggio come Fiorello. Celebrazioni in grande stile nel Glass e in strada, con tanto di torta finale con una Marylin Monroe/Ilenia Pastorelli che intona Happy birthday.

Altro protagonista della festa, il grande pubblico di via Asiago: oltre 600 persone sotto la pioggia battente hanno atteso la fine del programma per portare auguri e pensieri allo showman più amato d'Italia che con una battuta per tutti, ha ricambiato l'affetto regalando sorrisi e selfie.

Angelica Fiorello, all'età di 9 anni, per la prima volta in scena con papà durante lo show 'L'Ora del Rosario'