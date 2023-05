Da Lamarque a Rondoni la poesia entra al Salone del Libro

Un cartellone di sedici incontri e 45 voci della poesia contemporanea che si incrociano fra novità editoriali, appuntamenti a tema e omaggi a grandi autori, più l'evento dedicato al Premio Strega poesia con l'annuncio della cinquina finalista 2023, durante un incontro condotto da Neri Marcorè: da giovedì 18 a domenica 21 maggio, al 35/o Salone del Libro di Torino torna il cartellone Poesia organizzato da Fondazione Pordenonelegge.it a cura del direttore artistico Gian Mario Villalta, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia.

Un programma - spiegano i promotori - che si articolerà fra le sale istituzionali del Lingotto e la sala della poesia, nello stand della Regione Fvg. "Anche quest'anno il cartellone include la parte portante della poesia al Salone - spiega Villalta - per una visione ad ampio raggio delle più significative esperienze poetiche ed editoriali del nostro tempo. È un programma che rappresenta le case editrici piccole e tenaci e dà voce anche alle riviste di settore, senza dimenticare l'impegno delle 'major'".

Fra i protagonisti: Vivian Lamarque Premio Umberto Saba 2023, che converserà di Amori e padri con Beatrice Zerbini; il finalista Strega poesia Umberto Fiori che presenta la raccolta Autoritratto automatico (Garzanti), Antonio Riccardi con le sue Poesie 1987 - 2022 e ancora Nicola Gardini con i Consigli a un giovane poeta e la traduzione di sei episodi delle Metamorfosi di Ovidio, e poi i libri della Collana Gialla e Gialla Oro e gli omaggi a Pablo Neruda, con la prima traduzione italiana integrale del suo Plenos poderes (Passigli), e ad Alda Merini con gli inediti raccolti in Ogni volta che ti vedo fiorire (Manni).

Focus poi sulla poetessa iraniana Forugh Farrokhzād, spirito libero e riferimento dei movimenti di emancipazione femminile, cui è dedicato È solo la voce che resta (Riccardo Condò), a cura di Faezeh Mardani. Fra gli ospiti, ancora, Davide Rondoni, Marco Balzano, vincitore del premio letterario Friuli Venezia Giulia 2022 Il racconto dei luoghi e del tempo e l'autrice slovena Bronja Žakeljche che dialogherà di Confini in vista di Go!2025.

(ANSA).