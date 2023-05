Eurovision, a Marco Mengoni premio per la miglior composizione

Marco Mengoni con il brano Due Vite si è aggiudicato il Marcel Bezençon Composer Award per la miglior composizione, assegnato dai compositori dei brani in concorso nella finale dell'Eurovision Song Contest. Si tratta del secondo riconoscimento per l'Italia dopo quello del 2019 di Mahmood per Soldi.

Marco Mengoni, durante la presentazione iniziale dei 26 artisti in gara nella finale dell'Eurovision Song Contest a Liverpool, ha portato sul palco, oltre alla bandiera italiana anche quella arcobaleno, simbolo della pace.

In un ideale collegamento tra Kiev, che avrebbe dovuto ospitare l'Eurovision Song Contest di quest'anno, e Liverpool, scelta come sede alternativa, la Kalush Orchestra, vincitrice lo scorso anno e portavoce del dramma ucraino, apre la finale 2023 con il brano Stefania e con un filmato al quale hanno partecipato artisti britannici del calibro di Andrew Lloyd Webber, Sam Ryder e Joss Stone. Cameo anche della principessa del Galles Kate Middleton al pianoforte.