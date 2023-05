Baglioni: "Bisogna mettersi l'elmetto anche per fare una cena"

"Fra 12 giorni sarà il mio compleanno. Non credo di fare una cena, e se la farò ci saranno molte meno persone dell'ultima volta. Ma ci tengo a dire che tutte le persone che c'erano a casa mia quella sera erano tutti ospiti nello stesso identico modo: non ho mai fatto classifiche tra un ospite e un altro". Claudio Baglioni coglie l'occasione della presentazione del film evento Tutti su! Buon compleanno Claudio, registrato la scorsa estate alle Terme di Caracalla e in sala il 15, 16 e 17 maggio, per rispondere alle critiche sulla cena ospitata sul suo terrazzo alla quale ha partecipato, tra gli altri, la segretaria del Pd Elly Schlein.

"Purtroppo questi sono i nostri tempi: anche se uno fa una cena, è come se si dovesse mettere un elmetto per entrare in una barricata delle mille guerre che ogni giorno si fanno, stupide e insensate, che nutrono di banalità il pubblico. E rendono banali anche certi giornalisti che io apprezzavo. E' che quando leggo certe cose comincio a dubitare che anche tutto quello che si scrive del mondo abbia questo stesso dignità e questo stesso valore", ha aggiunto. Poi, scherzando, ha aggiunto: "Io faccio queste cene e invito Tornatore, Muccino, Verdone per avere delle scritture, perché il mio sogno è fare l'attore".