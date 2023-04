Sangiuliano per il Natale di Roma, 'la città ispira il mondo'

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "2776 anni fa veniva fondata Roma, la città eterna. La sua storia, i suoi monumenti e la sua eredità continuano a ispirare il mondo. Oggi, come accade ogni 21 aprile a mezzogiorno, il sole entrerà nel Pantheon con un'inclinazione tale da centrare perfettamente l'ingresso". Così in un tweet il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che posta un video in cui si vede il raggio di sole che illumina la porta di ingresso del Pantheon. (ANSA).