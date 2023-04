Morto Sergio Cielo, il papà delle corone di Miss Italia

Addio a Sergio Cielo, il papà delle corone di Miss Italia. L'imprenditore, titolare dell'azienda Miluna, storico sponsor del concorso, è morto ieri.

Nel 1957 apparve la prima corona sulla testa della vincitrice di Miss Italia ma il trofeo è diventato davvero prezioso nel 1998 quando la corona è stata affidata alla creatività dei grandi maestri di Miluna: cosparsa di brillanti, la corona è la rappresentazione perfetta della memoria infantile delle regine delle fiabe.



Cielo, oltre alla corona, ha firmato anche i gioielli destinati alle vincitrici. "La notizia crea un grande dolore - ha detto la patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani - perché se ne va un dolce signore che ha fatto parte con la sua azienda per oltre 30 anni della storia di Miss Italia. Le nostre due famiglie, con mio padre Enzo, e il nostro lavoro, fatto con passione e amore, sono state un tutt'uno".

Sergio Cielo diceva: "Se potessimo conoscere i pensieri delle vincitrici del concorso sapremmo il peso emozionale della corona al momento dell'incoronazione. Pensate come oggetti di fiaba, il più possibile lievi e alate, le corone di Miss Italia non hanno l'obbligo di essere alla moda: sono la conclusione di un sogno. Per tante ragazze - amava ricordare - il momento in cui hanno potuto davvero comprendere di aver coronato il sogno, di essere la più bella, di aver vinto Miss Italia è stato il mattino successivo alla serata finale, al momento del risveglio, quando vedevano per la prima volta la corona appoggiata al comodino. La favola si era avverata".