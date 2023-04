Canzian, Cecchetto e Roncato ospiti di 'Paradise'

Andrea Roncato, Claudio Cecchetto e Red Canzian sono tra gli ospiti della quinta puntata di "Paradise 2023" in onda su Rai 2 il 14 aprile alle 0:20. Nel corso della quinta puntata del late-night-show, Pascal Vicedomini incontrerà anche Lucia Borgonzoni (sottosegretario alla Cultura) per parlare del successo dell'incoming nella Penisola delle produzioni internazionali. E poi l'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del comitato promotore di Roma Expo 2030; Andrea Iervolino (produttore del film Ferrari di Michael Mann); Luigi Contu, direttore dell'Ansa e autore del romanzo "I libri si sentono soli". E ancora, l'attrice Anna Ammirati, tra i protagonisti della serie dell'anno "Mare fuori"; i musicologi Dario Salvatori e Giorgio Verdelli per parlare del costante successo della musica di Pino Daniele malgrado la sua prematura scomparsa. Insieme a loro si alternano sul palcoscenico dell'Auditorium della Conciliazione in Roma la modella Giada Pezzaioli al fianco del professore Pietro Lorenzetti per la rubrica sulla "qualità della vita"; la professoressa Alessandra Rocchi per la formazione dei giovani e naturalmente il cast fisso della trasmissione che include gli attori Aurelio Amato e Caterina Milicchio, la modella Maylin Aguirre, il d-jay Dottor Vintage e i ballerini Anastasia Kuzmina e Andrea Evangelista. "Paradise 2023" per la regia tv di Stefano Sartini e teatrale di Massimo Paolucci, andrà in onda in replica anche sabato 15 aprile alle 7.00.