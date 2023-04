Cannes: Moretti, Rohrwacher, Bellocchio in gara

Agenzia ANSA

Ken Loach (The Old Oak), Wes Anderson (Asteroid City), Wim Wenders (Perfect Days), Hirozaky Kore-Eda (Monster), Aki Kaurismaki (Fallen Leaves) sono alcuni dei registi di culto in gara al 76/o festival di Cannes (16-27 maggio 2023), la cui selezione è stata... (ANSA)