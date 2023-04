Buon compleanno Adrien Brody, l'attore al giro di boa dei 50 anni

Pronto a perdere 13 kg e vivere per mesi in volontario isolamento per l'ebreo in fuga dai nazisti del Pianista di Roman Polanski, o a mettere su quasi 10 chili di muscoli per il mercenario di Predators. Il newyorchese Adrien Brody, 50 anni il 14 aprile, non esita a mettere tutto in gioco

per una parte. Una capacità che gli ha permesso di diventare, nel 2003 a 29 anni, il vincitore più giovane dell'Oscar come miglior attore protagonista, proprio per il film di Polanski.

Un trionfo consacrato la sera della cerimonia dal bacio appassionato a Halle Berry, che gli ha consegnato l'Academy Award, ma che, negli anni successivi, lo ha fatto finire spesso nelle liste degli attori colpiti dalla cosiddetta "maledizione dell'Oscar", cioè incapaci di continuare a trovare ruoli all'altezza.

Una crisi, semmai ci sia stata, da cui Brody sembra essersi tirato fuori, riconquistando l'attenzione con personaggi come il giovane Salvador Dalì in Midnight in Paris di Woody Allen e il supplente in un liceo pubblico problematico nel pluripremiato Detachment di Tony Kaye, fino al carismatico leader di un culto della mascolinità libertaria in Manodrome di John Trengove.

Brody sarà in corsa al prossimo Festival di Cannes con l'atteso Asteroid City di Wes Anderson.

Nel frattempo l'attore debutterà come stilista per Bally. Il brand di lusso svizzero il mese scorso ha annunciato di aver siglato una collaborazione con Brody, che si allontanerà dai set cinematografici per debuttare come stilista e creare una serie di capsule, autonome, per la maison guidata dal ceo Nicolas Girotto.

Non tutti sanno che oltre ad essere un iconico attore, Brody è anche un abile pittore e nutre un profondo interesse per le arti creative. Sua madre, Sylvia Plachy, è una celebre fotografa, le cui opere sono apprezzate in musei di tutto il mondo e citate in numerosi libri e pubblicazioni. Le capsule firmate da Adrien presenteranno capi ready-to-wear, scarpe, borse e altri accessori che Adrien Brody creerà con l'aiuto dello studio creativo di Bally su ispirazione di una vita dedicata ai viaggi, sua grande passione.