Buon compleanno Marco Giallini

Marco Giallini compie 60 anni. L'attore è nato a Roma il 4 aprile del 1963.

LA BIOGRAFIA

Al cinema protagonista di film come 'Perfetti sconosciuti', 'Tutta colpa di Freud', 'Domani è un altro giorno'.

Marco Giallini è anche Rocco Schiavone: e proprio in tv da domani torna a prestare il volto all'amato e ruvido vicequestore, fuori dalle regole, protagonista dei libri (Sellerio) di Antonio Manzini. "Quando arrivo ad Aosta ormai mi sento a casa - ha assicurato l'attore - anche se non salgo in montagna per la neve. Oramai mi sono abituato al freddo, faccio tutto". Con la regia di Simone Spada, la quinta stagione sbarca dal 5 aprile su Rai2. Sono quattro puntate in cui Schiavone "Farà i conti con se stesso, coi suoi fantasmi e col passato. Sarà sempre più depresso, ma con qualche speranza in più di prima".

I FILM

"Di me in Schiavone c'è molto caratterialmente, professionalmente poco non sono vicequestore", ha raccontato Giallini.