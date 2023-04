Madame, tutta l'intensità dell'amore senza filtri

E' l'amore completamente senza filtri, vissuto, amato e anche odiato. E' l'amore di Madame, che di quel sentimento cerca l'intensità attraverso i suoi nuovi racconti, messi in musica.

'L'Amore' non è solo il secondo album dell'artista, in uscita venerdì 31 marzo per Sugar, ma è anche casa sua: pensata, costruita mattone su mattone, arredata esattamente come voleva lei. Stanze con la giusta illuminazione dove mostrarsi e altre in ombra, dove rifugiarsi, all'occorrenza.

"Ho utilizzato un modo per me naturale di raccontare - ha spiegato Madame a proposito dell'album - ed è stato come se avessi raccontato tutto da piccola, da bambina, senza filtrare le emozioni come solo i piccoli fanno. La differenza è che oggi ho acquisito le capacità verbali e di scrittura per farlo al meglio. Ho preso ispirazione da quel momento della mia vita. E' un disco quasi infantile perché ci sono emozioni talmente forti, che le persone grandi tendono a non vivere nemmeno più. Mi fermo intensamente su ogni dettaglio, quelli che di solito notato i bambini perché vedono il mondo in modo differente".

La sincerità disarmante, difficile e affascinante di Madame.

Sesso e intimità, gioia ma anche dolore e mancanza. Energia difficile da metabolizzare. Inaspettata e per questo coinvolgente. Esplosioni di emozioni e luce che attraversa ogni storia, ciascuna diversa dall'altra. Il tutto condensato in quattordici tracce.

"L'artista - dice Madame - in fondo è colui che deve impegnarsi a rimanere bambino in qualche modo. Quindi sono molto fiera del mio operato, da questo punto di vista". Nell'album convivono i racconti di molte donne: una prostituta, una ninfomane, una donna potente, una donna sottomessa, l'amica Matilde, una bambina, Madame stessa. Femminilità si, tanta, ma raccontata da un punto di vista universale.

"Ho la fortuna - ha spiegato la voce di 'Come voglio l'amore', 'Nimpha', 'Respirare' e tutte le altre nuove, tutte scritte da lei - di avere una personalità molto varia. Ha diverse sfaccettature come la mia creatività. Un gioco che mi piaceva fare da piccola e che faccio ancora oggi, nella mia fantasia che trasformo in creatività, è quello che chiamo gioco del fantasmino. Mi trasformo in un piccolo fantasma ed entro nella vita qualcun altro per qualche giorno. E' una sorta di super empatia che mi porta a vivere meglio l'altro e poi a raccontarlo. Perdo l'equilibro ma nel momento mi sfogo a livello artistico diventa una ricchezza".

Nella versione digitale dell'album, le tracce sono quindici, con l'aggiunta della bonus track 'Tekno Pokè' e tutti i testi sono scritti da Madame. "E' sempre stato un mio desiderio fare un album così - ha spiegato l'artista - ma non ne avevo ancora avuto l'opportunità. Prima di oggi non avevo gli strumenti per costruire un disco con un concept. Anche il primo album ha la sua idea ma è stato un album di presentazione. Questa volta sono stata estremamente attenta a non nascondere quello che avevo da dire. Non ho mai avuto la tentazione di filtrarmi, in musica come nella vita".

Il nuovo disco di Madame è stato anticipato dal singolo, già certificato platino e presentato a Sanremo 2023, 'Il bene nel male', scritto e composto da Madame e composto da Nicolas Biasin (in arte Bias) e Iacopo Sinigaglia (in arte BRAIL), che insieme a Shablo e Luca Faraone hanno prodotto il brano.

"Tutto quello che ho fatto fino ad oggi - ha raccontato ancora Madame - è guidato dall'intensità della passione e in questo nuovo album l'intensità è ancora più concentrata. Chi si è affezionato a me in questi anni credo lo abbia fatto proprio per questo motivo".

Le nuove canzoni di Madame saranno anche le protagoniste, prima, di un tour estivo che prenderà il via l'8 luglio a Nichelino (To) e chiuderà a Todi il 30 agosto e poi, il 21 ottobre, del primo live in un palasport, al Mediolanum Forum di Milano. (ANSA).