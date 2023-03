'Quelle del 2000 sono tr...', bufera su Sgarbi a Domenica In

Bufera social su Vittorio Sgarbi per una frase detta nel corso di Domenica In, dove era ospite insieme alle figlie Evelina e Alba. La conduttrice Mara Venier ha chiesto a Sgarbi quando fosse nata Evelina, per capire quanto conoscesse le figlie. "Non ho idea delle date, quando è il loro compleanno mi chiamano e mi chiedono il regalo. Non so quando compiono gli anni e quando sono nate, non ho idea delle date.

Però fanno ancora tempo a entrare in convento, piuttosto che trovare quei maschiacci inutili...", ha risposto il sottosegretario. "Tu di che anno sei? 1999, vero?", ha chiesto quindi alla figlia che ha risposto: "No, sono del 2000".

A quel punto la frase di Sgarbi che ha suscitato le critiche sui social: "Sei del 2000? Devi stare attenta, allora... C'era una mia assistente che diceva che quelle nate nel 2000 sono tutte tr...". Diversi utenti hanno anche preso di mira una sua frase precedente con cui invitava le figlie a sposare un uomo ricco. La Direttrice del Day Time Simona Sala ha quindi chiesto a Sgarbi di rientrare in studio e scusarsi dopo lo stacco pubblicitario. "Voglio scusarmi perché siamo esposti ai social - ha detto quindi Sgarbi -, non hanno capito che il tono scherzoso rientra tra un rapporto talmente vivo con le mie figlie, che io considero ragazze senza doverle educare. Quindi ho sbagliato due cose sbagliate: la prima sposarsi un ricco, che era una battuta; l'altra la battuta sulle tr... che non era mia, ma di una mia ex assistente".

A scusarsi anche Mara Venier. "Mi scuso per quello che ha detto Sgarbi e mi dissocio naturalmente, perché sposare un miliardario non serve a niente - ha detto -. E' un brutto consiglio che un padre può dare ma era una battuta. L'ha detto lui e si è scusato". .