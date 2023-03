Parte la lunga notte degli Oscar, anche Malala sul red carpet

Prende il via la lunga notte degli Oscar, con le star in arrivo al al Dolby Theater di Los Angeles.Anche Malala Yousafzai ha fatto la sua comparsa sul red carpet (in realta' quest'anno color champagne) degli Oscar. La premio Nobel 2014 ha fatto il suo ingresso in un abito di di paillettes d'argento con cappuccio sul capo uscito dagli atelier di Ralph Lauren. Malala e' agli Academy Awards in quanto produttrice esecutiva di Stranger at The Gate di Joshua Seftel, candidato nela categoria dei documentari short.

Una emozionatissima Alice Rohrwacher è arrivata sul red carpet degli Oscar, candidata per il corto Disney live action Le Pupille. Un abito rosso con paillettes, capelli raccolti, la regista un po' come una Alice nel paese delle meraviglie è pronta a farsi stupire dalla cerimonia. Con lei il padre, il produttore di tempesta Carlo Cresto-Dina, il coproduttore Alfonso Cuaron per Esperanto Filmoj, con loro i figli del cinque volte premio oscar regista messicano, la montatrice del film Carlotta Cristiani.

Eva Longoria in bianco con intarsi deco ha dato il la: tra divi e dive sul red carpet degli Oscar dominano le scollature a v fino all'ombelico. Cosi' anche, ma in nero, Lenny Kravitz a cui e' affidato il segmento In Memoriam. E poi Ariana De Bose in un candido Versace, e Elizabeth Olsen in nero Givenchy.

Florence Pugh e' arrivata in short, coperti pero' da metri di taffetta' Valentino. Gli altri trend: gli abiti unisex, come il tuxedo di Sarah Polley, la regista di Women Talking candidata all'Oscar per il migliore adattamento cinematografico.

Tra i colori, domina il giallo come quello scelto da Kerry Condon in omaggio alle pareti della sua camera da letto quando era bambina, i fiori della primavera irlandese e il cappotto che indossa nella scena finale del film Gli Spiriti dell'Isola che la vedono candidata a migliore attrice non protagonista. In uno scintillante Dolce e Gabbana evocativo della statuetta che spera di avere in mano a fine serata, ma anche il colore champagne tappeto della passerella, la sua rivale Jamie Lee Curtis.