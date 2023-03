Oscar: anche Lady Gaga cantera' sul palco

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAR - Sorpresa: anche Lady Gaga, che nei giorni scorsi sembrava avesse sul palco degli Academy Awards al Dolby Theater di Los Angeles. Lo ha appreso Variety in esclusiva.

Qualcosa era trapelato ieri durante la prova della cerimonia quando i giornalisti del pool erano stati fatti allontanare dal teatro senza dare una spiegazione e qualcuno aveva ipotizzato un cambio di programma da parte della star.

Gaga dovrebbe cantare Hold My Hand, la canzone candidata da Top Gun: Maverick, secondo molti insider che hanno parlato con Variety protetti dall'anonimato. La cantante sta girando Joker: Folie à Deux con Joaquin Phoenix. Durante una conferenza stampa pre-Oscar lo showrunner Glenn Weiss aveva indicato che i troppi impegni sul set le avrebbero impedito di partecipare.

Con l'aggiunta di Gaga, tutti gli artisti candidati all'Oscar per la migliore canzone originale saranno sul palco: sono Rihanna (Lift Me Up), Sofia Carson and Diane Warren (Applause), Stephanie Hsu, David Byrne e Son Lux (This Is a Life) e Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava (Naatu Naatu). (ANSA).