Costanzo: De Filippi, fan le chiedono anche selfie

Maria De Filippi, alla Camera ardente di Maurizio Costanzo in Campidoglio si è fermata con le persone che sfilavano in sala della Protomoteca, ricevendo le condoglianze e stringendo mani. Un paio di fan si sono spinti anche a chiedere alla conduttrice un selfie che lei con garbo si è prestata a fare. Tra i volti noti venuti a rendere omaggio a Costanzo anche due talenti sostenuti dal giornalista come Giobbe Covatta e Enzo Iacchetti, arrivati insieme. Entrambi molto commossi sono andati via senza fermarsi con i giornalisti. Tra gli altri sono arrivati inoltre Antonella Elia, il presidente dell'associazione Produttori televisivi Giancarlo Leone, Rocco Casalino, Raimondo Todaro.