Quando Maurizio Costanzo fece i complimenti a Nek per 'Se telefonando'

"Ieri all'1,30 dopo la vittoria nella serata delle cover, ho chiamato Nek e gli ho fatto i miei complimenti. Poi lo sentirò con più calma e senza concitazione". Maurizio Costanzo non nasconde la soddisfazione per l'ennesimo successo, stavolta conquistato per interposta persona. Se Telefonando, la canzone che scrisse 49 anni fa e che cantò Mina, è stata scelta da Nek per la serata delle cover. Una scelta che

l'ha premiato con la vittoria. "Non sapevo che Nek avesse scelto Se telefonando, me l'ha fatto sapere a cose fatte. E la sua versione l'ho sentita anche io ieri sera, come tutti. Mi è piaciuta molto. E' una bella

rilettura rock del brano, che ha comunque salvato tutti i contenuti originali. Davvero bravo. L'ha capita e l'ha fatta sua".

Il segreto di un evergreen come questa, che da quasi mezzo secolo non conosce oblio, neppure all'estero, "sta nel fatto che l'ha cantata Mina, che la musica è di Morricone. E poi racconta una storia piccola, che può capitare a tutti", spiega Costanzo che, a pensarci, forse anche oggi non cambierebbe niente di quel testo. "Mi piacciono i gerundi, e forse avrei scritto qualcosa di simile, anche se invece del telefono con il filo, oggi si

usano i cellulari. Per me è sempre 'se telefonando', 'se guardando negli occhi'. Il contatto con l'altro è importante e fondamentale. Non avrei certo scritto 'Se whatsappando'. Usare i messaggi, magari anche per lasciarsi è una forma di maleducazione e di poca sensibilità"