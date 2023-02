Il maestro Conte debutta alla Scala 'Viva la musica'

È con la musica che si esprime Paolo Conte, lo fa da una vita con brani entrati nella storia, ed è con la musica che ha risposto alle polemiche per il suo debutto questa sera alla Scala di Milano. Tempio della lirica che in passato ha rifiutato di ospitare artisti come Bob Dylan e Paul MCartney. L'avvocato di Asti finora non aveva replicato.

Lo ha fatto durante il concerto aggiungendo alla scaletta prevista un brano in più 'Dal loggione' eseguita al pianoforte.

"Viva la musica che ti va nell'anima" ha cantato fra gli applausi, al di là dei generi. E come dargli torto? Per lui abituato a grandi teatri, da quello parigino degli Champs-Elysées a quello dei Berliner, il debutto a 86 anni nel teatro milanese è stato comunque un appuntamento straordinario.

"La Scala rappresenta qualcosa di unico" ha spiegato e infatti per questa occasione ha pensato una scaletta e arrangiamenti ad hoc con una 'orchestra' di dieci elementi. Nel foyer vip e persone normali, habitué della Scala e neofiti, colleghi come Biagio Antonacci (contento che "la musica d'autore entri in questo luogo sacro finalmente'), Giuliano Sangiorgi (convinto che "Paolo Conte è unico. Prima e dopo di lui non c'è nessuno'), Madame, Jack Savoretti, Motta, Vinicio Caposala e ancora Maurizio Cattelan, Isabella Ferrari, Caterina Balivo, i sottosegretari alla Cultura Vittorio Sgarbi e Gianmarco Mazzi.

"È una bellissima serata - ha commentato il sovrintendente Dominique Meyer - Sono per la gente che costruisce ponti non barriere". È bastato che Conte mettesse un piede sul palcoscenico per mettere tutti d'accordo e far scattare l'applauso mentre, vestito scuro con l'immancabile maglietta girocollo sotto la giacca, si è seduto al pianoforte per iniziare con 'Aguaplano', brano che ha dato il titolo al suo settimo album. Una tenda arricciata come fondale, a ricordare i club degli anni '40 hanno aiutato l'atmosfera di 'Sotto le stelle del jazz' e "Come di'. Luce verde, e non poteva essere diversamente, per 'Alle prese con una verde Milonga'. Ma bastano la sua voce e la sua musica come effetti speciali. Dopo 'Ratafià', si è alzato cedendo il pianoforte al tastierista Lucio Caliendo per cantare 'Recitando' e poi di nuovo 'Uomo-Camion- e 'La frase'. Nessun commento fra un brano e l'altro ma solo la presentazione di uno dei suoi musicisti alla volta. Con la sorpresa di "Dal loggione' ha chiuso il primo tempo per riprendere con 'Dancing' e 'Gioco d'azzardo' .

Pubblico in visibilio alle prime note di 'Via con me' seguito da 'Diavolo rosso' con assolo dei polistrumentisti che lo hanno accompagnato e poi momento francese con 'Le chic et le charme', prima del bis che non poteva che essere 'Il maestro', brano dedicato a una orchestra e al suo direttore, "il maestro" che "è nell'anima e dentro all'anima per sempre resterà". Come la musica di Conte che ha concesso come secondo bis di nuovo 'Via con me' stavolta cantata con il pubblico. Per chi non ha potuto assistere al concerto resta la possibilità di rivedere il concerto che è stato filmato o di prendere i biglietti per i prossimi concerti: il 20 maggio la nuova data annunciata agli Arcimboldi e poi il 6 giugno all'Auditorium Parco della Musica di Roma di Roma, il 15 luglio a Perugia, in occasione di Umbria Jazz, e il 21 luglio in Piazza della Santissima Annunziata a Firenze all'interno del Musart Festival. (ANSA).