Fedez contro Fuori dal Coro: "Fa inchieste sulla mia omosessualità"

Fedez torna a parlare sui social, dopo il silenzio seguito a Sanremo e alle voci sulla presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni, e attacca i giornalisti del programma di Retequattro "Fuori dal Coro", insultando personalmente il conduttore Mario Giordano. A provocare la reazione le voci su un'inchiesta incentrata sulla presunta omosessualità dell'artista, sorte a seguito di alcune telefonate fatte da una giornalista che sosteneva di lavorare per Fuori dal Coro ad alcuni amici del rapper per chiedere se fosse o meno gay.

"Allora oggi ho facilitato il lavoro della giornalista d'inchiesta di Fuori dal coro che ha contattato tutti i miei amici d'infanzia chiedendo se io sia omosessuale, se ho cose da nascondere - dice Fedez in un post nel quale pubblica anche un estratto audio della telefonata -. Ecco, cara giornalista, io non sono omosessuale: se lo fossi lo direi, e credo che il lavoro del giornalismo d'inchiesta mal si concili con inchieste tipo queste".

"Mi sento veramente troppo buono oggi, perché io non posso fare e dare lezioni di morale o di coerenza a nessuno però ci metto sempre la faccia - prosegue -. E mi sembra veramente ingiusto non taggare il profilo della giornalista, però non lo faccio perché se no piangerebbe da oggi fino a che non uscirebbe il servizio. Quindi va bene così, non vedo l'ora di vedere questa grande inchiesta su Fedez e se Fedez era gay quand'era adolescente...".

Mario Giordano ha però risposto con un post nel quale smentisce qualsiasi inchiesta sull'argomento. "Caro Fedez ti sei sbagliato - scrive il giornalista -: Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti".