Addio a Annie Wersching, l'attrice star di '24'

Annie Wersching, la star di '24' e 'Bosch' e la regina dei Borg in 'Star Trek', è morta a soli 45 anni dopo due anni di battaglia contro il cancro. La scomparsa dell'attrice è stata confermata attraverso una campagna GoFundMe creata per attirare sostegno finanziario alla famiglia dell'attrice da Alexi Hawley, showrunner di 'The Rookie', Julie Plec di 'The Vampire Diaries' e da Neil Druckman, direttore creativo di 'The Last of Us' per cui la Wershing aveva originato il ruolo di Tess. "Ero diventato un fan di '24' e sono stato fortunato ad avere Annie nella parte della mamma dei due vampiri più hot della citta'", ha twittato Plec.

Originaria di St. Louis, Annie Wershing aveva cominciato a recitare a 24 anni in un episodio del 2002 di 'Star Trek: Enterprise'. Era apparsa poi in varie serie tra cui 'Frasier', 'Supernatural' e 'Charmed', prima di ottenere una parte regolare come Amelia Joffe in 'General Hospital' e Renee Walker in '24'.

Era entrata nel cast di 'Timeless, 'The Vampire Diaries' e Extant' e da ultimo nella seconda stagione di 'Star Trek: Picard' come la regina dei Borg. Dopo la diagnosi del tumore nel 2020 aveva continuato a recitare: "Viveva per la sua famiglia e amava il lavoro, ma Stevie e i suoi ragazzi erano assolutamente tutto per lei", si legge nelle note della campagna GoFundMe. Annie lascia il marito Stephen e tre figli tra 12 e 4 anni.