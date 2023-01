Sanremo, Amadeus 'spoilera' la scenografia a Viva Rai2!

''Una grande cupola illuminata'' la definisce Amadeus, e la scala è al centro, dominante. E' la nuova scenografia di Sanremo svelata stamattina in diretta a Viva Radi2!. Stamattina, insomma, l'inseparabile e imprevedibile coppia di amici ne combina un'altra: durante la puntata di "Viva Rai2!", Amadeus in diretta dal teatro Ariston di Sanremo prima di iniziare le prove, incalzato da Fiorello, spoilera la scenografia di Sanremo 73 con un breve video.

Il segreto meglio custodito è dunque stato violato? La presentazione ufficiale del nuovo impianto scenografico, firmato da Gaetano e Maria Chiara Castelli avverrà nei prossimi giorni. Intanto, si vede appunto una grande cupola di luci, con una scala sinuosa al centro, e l'orchestra divisa nelle due buche ai lati del palco prima della platea. Come sempre luminosissima. Amadeus la mostra e chiede ad un tecnico sul palco se non è il caso che Fiorello li raggiunga: ''lo aspettiamo, non vediamo l'ora'', risponde il tecnico. Quanto alla scenografia ''è uno spettacolo'', chiosa Amadeus.