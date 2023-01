Giorno Memoria: Venezia, visite guidate su storia del Ghetto

In occasione del Giorno della Memoria, la Comunità ebraica di Venezia, in collaborazione con Opera Laboratori, propone una serie di visite guidate con percorsi per conoscere la storia del Ghetto ebraico e i principali eventi della Shoah.

Dal 26 gennaio al 5 febbraio si potrà partecipare a due tipologie di visita guidata, che avranno luogo alle 15,30 e alle 16,30. La prima visita "Percorso della memoria" avrà inizio con la narrazione storica degli eventi susseguitisi dall'introduzione in Italia delle leggi razziali del'38 per giungere alla Shoah. Tra le tappe la visita ad una Sinagoga, alla mostra "Isola verso il nuovo museo ebraico", e alla Sala San Leonardo con la mostra dedicata ai "Giusti tra le nazioni".

Qui ci si soffermerà anche a parlare del libro "Mi racconti nonno, mi racconti nonna?": i bambini del Talmud Torà di Venezia chiedono ai loro nonni come si sono salvati dai tragici avvenimenti che li hanno coinvolti dal 1938 al 1945.

Il secondo percorso "Cosa sono le pietre d'inciampo, cosa ci raccontano" è un itinerario storico all'interno del Ghetto: una visita guidata per conoscere i principali eventi della Shoah che hanno avuto luogo a Venezia ed imparare a leggere le "pietre d'inciampo" avvicinandosi così alla Storia e alle storie delle persone che esse ricordano, partendo dal monumento dell'artista lituano Arbit Blatas dedicato ai 246 deportati veneziani.

Il programma di visite rientra negli oltre 70 appuntamenti cittadini organizzati dal Comune di Venezia per il Giorno della Memoria 2023: libri, film, laboratori didattici, incontri, conferenze, spettacoli e visite guidate. Iniziative, anche di carattere didattico, volte a ricordare le vittime della persecuzione e dello sterminio nazifascista. (ANSA).