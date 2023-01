Mare Fuori, serie cult young, ecco la terza stagione / VIDEO

Le storie si intrecciano, tra dolore e speranza. I ragazzi detenuti nel carcere minorile fanno i conti col proprio passato, in cerca di un futuro che possa riscattarli. Si riaprono le porte dell'Istituto penitenziario minorile guidato dalla brava Carolina Crescentini (Paola Vinci) a capo di un gruppo di giovani e sorprendenti attori che a sorpresa, dopo una partenza incerta, ha spopolato tra il pubblico young grazie al passaparola, diventando una vera e propria serie cult sulla piattaforma streaming RaiPlay (con 54 milioni di visualizzazioni, per un totale 19 milioni e 111 mila ore viste, la dimostrazione, per l'ad Rai Carlo Fuortes, che "la Rai parla ai giovani che cercano i suoi prodotti") ma non solo. La terza stagione di Mare Fuori è in arrivo su RaiPlay dal 1° febbraio e su Rai 2 dal 15 dello stesse mese.

Nel cast troveremo nuovamente Carolina Crescentini, Carmine Recano, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Amirati, Valentina Romani, Matteo Paolillo, insieme a molti altri, con alcune new entry, tra cui Lucrezia Guidone. Sempre sulla piattaforma Rai verranno riproposte le prime due stagioni per permettere al pubblico di non perdere quel fil rouge che le lega indissolubilmente.

Diventata un fenomeno da milioni di visualizzazioni, Mare fuori 3 presenterà nuove trame, colpi di scena, ma anche personaggi pronti a sorprenderci, così come inedite storie d'amore che faranno sognare. La serie tv è una coproduzione Rai Fiction - Picomedia, prodotta da Roberto Sessa. Da un'idea di Cristiana Farina, scritta con Maurizio Careddu, ritroverà i suoi volti più amati presentandone di nuovi al pubblico. La regia è ora affidata a Ivan Silvestrini,che ha già firmato serie tv come Zero e Lontano da te.

Nella terza stagione di Mare fuori i protagonisti sono cresciuti e molti di loro si trovano a dover scegliere come affrontare il loro ruolo di adulti nel mondo. La scoperta dell'amore è la rotta che li conduce alla scoperta di nuovi aspetti di sé stessi, continenti sinora inesplorati. Qualcuno di loro si troverà perso a causa di questa emozione sconosciuta, qualcun altro invece vivrà questo sentimento come fosse un faro nella notte e si farà guidare dalla sua luce abbagliante. Nuovi personaggi faranno il loro ingresso nell'IPM, come Giulia, una trapper appartenente ad una gang milanese. O i fratelli Di Meo che insieme a Dobermann, un amico extracomunitario di colore, entrano in prigione per aver devastato un ospedale. Dice Carolina Crescentini: "il compito di Paola è quello di aiutare i ragazzi a comprendere la responsabilità delle loro azioni, indirizzarli verso il cambiamento. Le carceri sono luoghi di trasformazione. La rigidità di Paola è già stata smussata, ha imparato a capire i ragazzi, che si fidano di lei.

Una fiducia che potrebbe portare dei problemi… C'è corrispondenza tra le emozioni di Paola e le mie". Sul successo della serie dice: "Mare fuori era un progetto nuovo per diversi aspetti, dalle tematiche a quello che in Italia eravamo pronti a vedere. Il pubblico lo ha recepito". Sottolinea Carmine Recano: "Massimo dovrà affrontare il senso di colpa dovuto alla rottura con la moglie ed il distacco con il figlio. È un viaggio introspettivo che lo porterà a capire i sentimenti verso Paola".

Aggiunge Valentina Romani: "Naditza deve imparare a distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Ora deve crescere. Lei è un ossimoro, perché scappa da una condizione libera per stare dentro al penitenziario si sente protetta. È un personaggio anche molto divertente, ed è una sognatrice". E Nicolas Maupas: "I nostri personaggi sono in una fase di cambiamento, tutti quanti abbiamo la possibilità di fare una scelta". Fa notare Massimiliano Caiazzo: "È stato un anno catartico per il mio personaggio, per la possibilità di essere entrato in un processo di perdono. Trova la spazio per nuove forme d'amore".

A cantare la sigla "'O Mar For" è Matteo Paolillo, uno dei protagonisti nel ruolo di Edoardo, e durante la conferenza a Viale Mazzini è emerso il sogno dei ragazzi: interpretare la sigla a Sanremo, sul palco dell'Ariston, come ospiti. Fuortes, presente alla conferenza stampa, ha detto: "Faremo di tutto perché accada". A lanciare l'appello alla Rai per i giovani attori è stato Riccardo Sessa: "Questi ragazzi sognano di andare a Sanremo 2023 per cantare la sigla di Mare Fuori". (ANSA).