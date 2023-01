Jennifer Lopez, il mondo ora ha bisogno di leggerezza

Il mondo "in questo momento ha bisogno di un po' di leggerezza. La situazione è così seria e noi siamo così pieni di ansie sul futuro che l'intrattenimento e questo tipo di film sono ancora più necessari. Abbiamo bisogno di ridere, di credere di nuovo nell'amore, ricordarci le cose importanti. Film così toccano il cuore, fanno rilassare, ti fanno aprire, ti portano in un mood diverso". Parola di Jennifer Lopez, protagonista con Josh Duhamel dell'action/adventure/romantic comedy Un matrimonio esplosivo di Jason Moore, in arrivo dal 27 gennaio su Prime Video. Al centro del racconto, che ha nell'ottimo cast anche Jennifer Coolidge, Sonia Braga, Cheech Marin, Selena Tan, D'Arcy Carden e il rocker Lenny Kravitz in un ruolo da scoprire, ci sono le nozze da celebrare fra l'indipendente Darcy (Lopez), e Tom (Duhamel), giocatore di baseball appena rimasto senza squadra. I due hanno scelto come location un esclusivo resort su un'isola delle Filippine, dove sono da poco arrivate anche le rispettive, vivaci e litigiose famiglie. Lo stress per gli ultimi preparativi e la presenza anche di un ex affascinante compagno di Darcy, Sean (Kravitz), fanno salire le tensioni nella coppia. A far esplodere la situazione ci pensano però i pirati, che sbarcano sull'isola e prendono in ostaggio tutti gli invitati chiedendo, per liberarli, un riscatto da capogiro.

Saranno proprio Darcy e Sean, che per un caso non sono stati catturati, a cercare di dover liberare tutti.

"Come si vede anche nel film preparare un matrimonio può essere molto stressante" scherza nella conferenza stampa internazionale in streaming Jennifer Lopez, che conosce bene il tema: quest'anno ha sposato in doppie nozze Ben Affleck, prima a Las Vegas poi nella tenuta dell'attore e regista a Riceboro, in Georgia. "Lui ha un grande gusto ed occhio... per questo siamo andati a Las Vegas" racconta sorridendo. "E' stato un modo per togliere tutta la pressione dal grande matrimonio con le famiglie che avremmo avuto dopo. Cerchiamo sempre di collaborare su tutto. Di Las Vegas si è occupato lui, poi per le altre nozze e la grande festa con le famiglie abbiamo fatto tutto insieme".

Alla star del pop e attrice è piaciuto di Un matrimonio esplosivo il fatto che fosse "una grande commedia romantica, ma anche un'adventure comedy, sul modello di film come All'inseguimento della pietra verde - spiega -. Il cuore della storia però sta nella riunione di queste famiglie. Darcy e Tom riescono a capire realmente chi sono, se e come possono far funzionare questo matrimonio. All'inizio tra loro c'è una grande distanza, rispetto a ciò che vogliono dalla loro relazione, ma lungo a strada, con tutte le cose sempre più folli che succedono si scoprono a vicenda".

Tra le chiavi del film c'è alchimia tra i due protagonisti: "So che ci sono grandi film con storie di protagonisti che nella realtà si odiavano ma non penso possa funzionare spesso - spiega Jennifer Lopez -. Josh è un attore straordinario e una persona con un grande cuore. E' stato un piacere per me lavorare con lui in scene che richiedevano una grande fiducia reciproca, sia quelle d'azione che quelle dove si doveva andare più a fondo a livello emotivo".

Jennifer Lopez "ha una personalità che può intimidire" commenta Josh Duhamel, anche lui da poco di nuovo sposo (dopo il matrimonio con la cantante Fergie, durato dieci anni) con l'ex reginetta di bellezza e conduttrice Audra Mari. Jennifer "può fare paura, inteso nel senso migliore del termine", ma "già ti conoscevo - aggiunge rivolgendosi all'attrice - e sapevo quanto fossi dolce e aperta con gli altri. Sapevo di potermi fidare di lei come lei di potersi fidare di me".

Molto riuscita nel film anche la performance di Lenny Kravitz: "Essere musicista mi porta spesso a lavorare da solo, con la mia musica. Da attore, invece, è un grande sollievo condividere l'esperienza con altre persone e mettermi al servizio del personaggio. La cosa bella è stata riuscire a divertirci insieme, pur condividendo un periodo come quello dei mesi del covid. Ci siamo sentiti più uniti e più stimolati nella nostra creatività". (ANSA).