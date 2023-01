Sofia Loren eterna presunta rivale della Lollo: "Sono scossa e addolorata"

"Profondamente scossa e addolorata" e soprattutto "incredula" per quanto accaduto. Così Sophia Loren ha commentato la morte di Gina Lollobrigida, che - interpellata dall'ANSA - non si sente, almeno per il momento, di aggiungere altro.

La rivalità tra le due dive italiane iniziò con il terzo episodio della serie Pane, amore e...La Lollobrigida con i primi due film era diventata diva in patria. Il terzo episodio della serie (a firma Dino Risi) segnò l'inizio della ostilità, molto più presunte che reali anche se una sola volta e in tarda età hanno recitato insieme con Sophia Loren. La Lollo rifiutò la parte e Sophia la rimpiazzò, come accadde del resto più volte nel decennio successivo.