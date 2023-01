Gina Lollobrigida diventò diva in patria con il trionfale "Pane amore e fantasia" di Luigi Comencini (1953) e sempre per Comencini interpretò l'indimenticabile fata Turchina delle sue Avventure di Pinocchio per la tv - compreso un fortunato seguito sempre in coppia con Vittorio De Sica. Il terzo episodio della serie (a firma Dino Risi) segnerà invece l'inizio della rivalità (molto più presunta che reale anche se una sola volta e in tarda età hanno recitato insieme) con Sophia Loren.