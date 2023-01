Chiara Ferragni devolve il compenso di Sanremo per la lotta contro la violenza sulle donne

Chiara Ferragni ha deciso di devolvere il suo compenso come co-conduttrice della serata inaugurale e finale del Festival di Sanremo alla rete nazionale antiviolenza D.I.RE.Lo ha annunciato la stessa imprenditrice digitale in una conferenza a Palazzo Parigi, a Milano, dove ha scelto di indossare una maglia con la scritta Girls supporting Girls.

"La violenza fisica è più facile da riconoscere, per me è più importante parlare di violenza psicologica, di cui io sono stessa sono stata vittima": lo ha detto Chiara Ferragni spiegando perché ha deciso di devolvere il compenso della sua partecipazione come co-conduttrice al prossimo festival di Sanremo alla rete Nazionale antiviolenza D.I.re.

"Ci sono atteggiamenti da non sopportare, che vanno riconosciuti per dire "non me lo merito"" ha aggiunto l'imprenditrice, che dal palco dell'Ariston parlerà di questo e di come "è difficile uscire da queste situazioni se le normalizziamo". "Ho accettato di essere co-conduttrice - ha sottolineato- perché voglio sensibilizzare il pubblico italiano su questi temi"