Rolling Stone, Aretha Franklin cantante più grande di sempre

(ANSA) - NEW YORK, 02 GEN - Per Rolling Stone Aretha Franklin è la cantante più grande di tutti i tempi. Lo rivela una classifica di 200 artisti pubblicata dalla rivista musicale e che tra i primi dieci posti vede anche Whitney Houston, Sam Cooke, Billie Holiday, Mariah Carey, Ray Charles, Stevie Wonder, Beyonce, Otis Reeding e Al Green.

La classifica è stata redatta dalla redazione del Rolling Stone e tiene conto di 100 anni di musica pop. Tuttavia, secondo quanto fa notare Tmz, la lista snobba Celine Dion, nonostante l'artista canadese abbia venduto centinaia di milioni di dischi al mondo e nella sua carriera, tra gli altri, ha vinto cinque Grammy (gli Oscar della musica), sei American Music Awards, sette Billboard Awards.

Tra i criteri di scelta il Rolling Stone ha detto che si tratta di una classifica dei cantanti più grandi non delle voci più grandi. "Il talento è impressionante, il genio è trascendente", si legge sul sito della rivista. (ANSA).