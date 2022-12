Pazzi di Posaman, dal 5 gennaio arriva Sono Lillo

Tutti pazzi per Posaman, l'improbabile supereroe interpretato con ironia da Pasquale Petrolo in arte Lillo, successo di Lol! Chi ride è fuori si è meritato una serie tutta per lui. E così il singolare personaggio è protagonista di SONO LILLO, la nuova serie Original italiana in esclusiva su Prime Video dal 5 gennaio, dopo l'anteprima alla Festa del cinema di Roma ad ottobre. "Lui racconta un po' di me con le mie insicurezze e le mie paure. Un me stesso trasportato in un multiverso", lo ha descritto Pasquale Petrolo, che ha creato a grande richiesta di fan la serie in 8 episodi prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video.

"Interpreto un comico che arranca nella sua carriera e che funziona solo come Posaman, un supereroe che alla fine odia. Una cosa che poteva capitare anche a me se la mia carriera fosse andata in maniera diversa", dice Lillo. Accanto a lui nel cast ci sono Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, Maryna, Paolo Calabresi e Anna Bonaiuto. Tra le guest star di puntata: Valerio Lundini, Edoardo Ferrario, Emanuela Fanelli, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Stefano Rapone, Michela Giraud, Maccio Capatonda e Serra Yilmaz.

Nella serie, Posaman è un supereroe in crisi perche' il suo potere non va oltre quello appunto di fare pose da copertina.

Dietro il ridicolo costume si nasconde ovviamente Lillo, che ha però sempre più voglia di cambiare vita dopo che la moglie (Sara Lazzaro) sembra davvero non sopportarlo più. Accompagnato dai comici più amati della scena contemporanea, da Pietro Sermonti, a Paolo Calabresi, da Caterina e Corrado Guzzanti a Valerio Lundini, da Michela Giraud a Edoardo Ferrario e tanti altri, Lillo cercherà di ritrovare se stesso dietro la maschera che si è costruito. Ce la farà a trovare un'identità che vada oltre la sua buffa maschera? "Io ne ho una vera a casa che conosco da ventotto anni e così mi ha fatto un po' strano dovermi confrontare con un'altra moglie sul set.- scherza Petrolo- Ma la Lazzaro è talmente autentica che mentre giravamo mi sembrava poi strano tornare a casa dalla mia moglie reale. Sara ha dei tempi comici pazzeschi, perfetti per la comedy".

Puglielli (Gli idoli delle donne, Copperman, Nevermind) del super comico Lillo ha detto: "E' stato come suonare con la band preferita. Mi sento a casa in questa pazzia, esprime esattamente la mia natura". Ci potrebbe essere una seconda stagione? "Certo che sì noi proponiamo un universo che si può espandere all'infinito". (ANSA).