Sorprese in shortlist Oscar, per Italia c'è Le Pupille

NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE e BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER guidano la rosa dei candidati alle nomination agli Oscar inseriti nelle short list annunciati ieri sera dall'Academy, per le categorie documentari e lungometraggi internazionali, cortometraggi documentari, animati e live-action, trucco e acconciatura, colonna sonora originale, canzone originale, effetti visivi e sonoro.

C'è delusione per NOSTALGIA di Mario Martone, il film su cui puntava l'Italia per la nomination al miglior film internazionale: non è rientrato nella lista dei 15 titoli (una novità, fino allo scorso anno era di 10 titoli) che il 24 gennaio aspirano ad entrare nella rosa per gli Oscar che si terranno il 12 marzo 2023 a Los Angeles condotti da Jimmy Kimmel. Ma c'è da dire che la competizione era davvero alta e i film che hanno superato il primo step sono tutti degnissimi, a cominciare proprio dal lanciatissimo Niente di nuovo sul fronte occidentale, basato sul romanzo di Enrique Maria Remarque sulle trincee della Prima guerra mondiale, in streaming su Netflix attualmente. In compenso ce l'ha fatta Alice Rohrwacher che con LE PUPILLE, prodotto da Carlo Cresto-Dina (tempesta), dal Premio Oscar Alfonso Cuarón e Gabriela Rodriguez (Esperanto Filmoj), distribuito da Disney+, festeggia l'ingresso nella short list dei cortometraggi live-action ossia con attori (tra cui Alba Rohrwacher e una svampita Valeria Bruni Tedeschi).

"E' una grande felicità sapere che Le Pupille siano state amate e si trovino in questa selezione", dice in esclusiva all'ANSA Alice Rohrwacher. "Sono felice - prosegue la regista - per tutti noi che abbiamo lavorato con cura, passione ma anche con leggerezza a questo film, per la bellissima famiglia di collaboratori che mi accompagna, sono felice per le bambine, per Alfonso Cuaron che ha desiderato per primo vedere questo film, e sono grata a Goffredo Fofi che mi ha spinto a leggere questa storia, e ancora di più ad Elsa Morante che ha immaginato di raccontare i desideri, gli scandali e la necessità di ribellione attraverso la fiaba di una zuppa inglese".

"Immaginando i destini intrecciati in quel collegio, l'avvicinarsi del Natale nei pensieri e nei gesti delle piccole orfanelle rimaste sole con quattro suore, durante un tempo di carestia e di guerra, è nato le Pupille. Un film - lo definisce Rohrwacher che lo ha presentato in prima mondiale al festival di Cannes 2022 - sui desideri puri e su quelli interessati, sulla libertà e sulla devozione." Niente di nuovo sul fronte occidentale e Black Panther: Wakanda Forever hanno avuto cinque menzioni ciascuno e dunque cinque possibilità di trasformarli in nomination agli Oscar.

Niente di nuovo, candidato tedesco per il lungometraggio internazionale, si è guadagnato un posto in quella categoria, ma anche in Trucco e acconciature, Colonna sonora originale, Effetti sonori e visivi. I cinque di Black Panther provengono da trucco e acconciature, colonna sonora originale, canzone originale ("Lift Me Up" di Rihanna), suono ed effetti visivi.

Seguono Avatar: La via dell'acqua con in shortlist per quattro categorie; colonna sonora originale, canzone, suono e anche effetti visivi acquisiti. Babylon , The Batman , Everything Everywhere All At Once , Pinocchio di Guillermo del Toro e Top Gun: Maverick sono arrivati ;;in tre categorie ciascuno.

Tra le curiosità: nella categoria dei documentari, il film di Robert Downey Jr. sul padre regista, non è riuscito a entrare così come quello sui rover su Marte, Good Night Oppy, entrambi titoli premiati dalla critica e in molti festival autunnali.

L'elenco dei 15 documentari include molti dei titoli più interessanti di quest'anno, come All the Beauty and the Bloodshed (Leone d'oro a Venezia) di Laura Poitras sulla vita e la carriera della fotografa statunitense Nan Goldin. Infine ecco la lista completa dei film che possono aspirare alla nomination per i lungometraggi internazionali: Argentina, 1985 di Santiago Mitre (Argentina), Il corsetto dell'imperatrice - Corsage di Marie Kreutzer (Austria), Close di Lukas Dhont (Belgio), Return to Seoul di Davy Chou (Cambogia), Holy Spider di Ali Abbasi (Danimarca), Saint Omer di Alice Diop (Francia), Niente di nuovo sul fronte occidentale di Edward Berger (Germania), Last Film Show di Pan Nalin (India), The Quiet Girl di Colm Bairéad (Irlanda), Bardo, La cronaca falsa di alcune verità di Alejandro Gonzalez Inarritu (Messico), The Blue Caftan di Maryam Touzani (Marocco), Joyland di Saim Sadiq (Pakistan), EO di Jerzy Skolimowski (Polonia), Decision to Leave di Park Chan-wook (Corea del sud), Boy from Heaven di Tarik Saleh (Svezia).

